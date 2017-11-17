Мать пропавшего Максима Мархалюка: Он мне снится 17.11.2017, 11:26

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Поиски пропавшего в Беловежской пуще мальчика не прекращаются до сих пор.

Более двух месяцев продолжаются поиски в Беловежской пуще 11-летнего Максима Мархалюка. Пока безрезультатно. Мама Максима, Валентина Мархалюк, не теряет надежды, что сын найдется.

Поисковая операция не прекращается ни на день, но новостей о Максиме так и нет.

Мама Максима, Валентина, рассказала «Свабодзе», что имеет постоянную связь с милиционерами, только вот новостей никаких от них нет:

«Мне говорят, что поиски продолжаются. Сейчас этим занимаются милиционеры и военные, но все по-прежнему без результатов. За столько времени уже понятно, что в лесу его нет, но поиски продолжаются как в лесу, так и на болотах».

Она добавляет, что Максим снился ей, мол, как раньше жили в доме, но и в снах никакой подсказки, где бы он мог быть, нет.

«Мое сердце чувствует, что он где-то есть, потому и надежду до сих пор не теряем, что Максим найдется».

Официальные сообщения пресс-служб УВД и Следственного комитета также объясняют СМИ, что поиски продолжаются, но пока безрезультатно. Основная версия остается прежней - мальчик исчез в лесу.

Пропавшего 16 сентября в Беловежской пуще Максима Мархалюка ищут и за пределами Беларуси. Информацию об этом распространил Следственный комитет Беларуси. По факту исчезновения Максима Мархалюка Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УПК. Рассматривается и уголовная версия исчезновения, но основная по-прежнему остается неизменной: Максим заблудился в лесу.

Первые сообщения в СМИ об исчезновении Максима Мархалюка появились 18 сентября. В сводке говорилось, что в милицию обратилась мать 11-летнего мальчика и сообщила, что около 20.00 вечером 16 сентября он поехал на велосипеде в сторону леса возле своей деревни и исчез. Уже в 22 часов 16 сентября Максима начали искать - родители, односельчане, сотрудники милиции и МЧС.

В лесу нашли велосипед мальчика, пакет с грибами, но больше никаких следов. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в течение 2017 года в лесах Беларуси потерялись 26 детей, не найден до сих пор только Максим Мархалюк. В большинстве случаев поисковые операции завершались успехом в первые же сутки.

Ранее мальчика искали с участием сотен волонтеров, позже сотрудники МЧС и МВД решили, что сейчас большого количества искателей не нужна, в дальнейших поисках принимают участие специалисты.