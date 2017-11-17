Валютные качели 1 17.11.2017, 11:37

Каким будет курс доллара и евро в конце года?

За первые недели ноября белорусский рубль подешевел по отношению к иностранным валютам. Курс доллара обновил годовой максимум и вплотную приблизился к психологической отметке в 2 рубля. Чего ждать от валютного рынка перед Новым годом и в чем безопаснее хранить сбережения, узнавал корреспондент «ВГ».

С сентября доллар подорожал на 6 копеек, а евро с апреля вырос по отношению к рублю на целых 30 копеек! Как обычно, серьезные колебания валют вызывает стоимость нефти. Во время ноябрьских выходных цена за баррель достигла 64 долларов — самая высокая за последние два года.

В росте доллара виноваты антироссийские санкции

Хоть доллар и ползет вверх, но до отметки в 2 рубля недостает 0,85 копейки. Интересно, но год назад Минфин прогнозировал, что к концу 2017 года курс доллара составит 2,21 рубля. И это был самый острожный сценарий развития событий. Неужели ноябрьский рост валют связан с желанием достичь прогнозных показателей?

— Причины, почему за последние недели вырос доллар, никак не связаны с белорусской экономикой. Главной предпосылкой к удешевлению рубля надо считать падение по отношению к доллару российского рубля, — отметил старший финансовый аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Белорусский валютный рынок устроен так, что любое заметное колебание российского рубля автоматически влияет на белорусского «собрата».

По мнению эксперта, на соседском рубле негативно сказались антироссийские санкции и то, что минфин активно скупает валюту для пополнения внутренних резервов.

К Новому году доллар вырастет

На вопрос, каким будет курс доллара и евро к концу года, Вадим Иосуб отвечает, что сегодня судьба белорусского рубля — «в руках» мировой экономики:

— Белорусам до мировых экономических новостей, конечно, далеко, но что будет с нашим рублем, напрямую зависит от международных решений. Например, в середине декабря состоится заседание Федерального резерва США. На нем определят, в каком соотношении будет доллар к евро, а следовательно, и доллар к белорусскому рублю.

Тем не менее, уверен эксперт, доллар перейдет границу в 2 рубля и продолжит рост. Однако, скорее всего, со временем будет падать вплоть до возвращения за отметку 2 рублей. «До Нового года и в начале января будем наблюдать качели курса», — добавляет Вадим Иосуб. Но сценарий прошлых лет, когда белорусы устраивали за «зеленым» охоту в обменниках, не факт, что повторится.

— Все предыдущие валютные кризисы были связаны с тем, что включался печатный станок и население искусственно накачивалось деньгами, которые спешило обменять, — говорит аналитик.

Белорусы продают валюты больше, чем покупают, почти два года подряд

За 10 месяцев этого года белорусы купили у банков наличной валюты на 3,95 млн долларов. При этом сдали в обменники чуть более 6 млн долларов налички. Продают валюты больше, чем покупают, с февраля 2016 года, или 21 месяц подряд.

— Снижаются реально располагаемые доходы населения. Сокращаются валютные депозиты, люди предпочитают хранить деньги дома. Но при этом отказываться от привычного уровня потребления не хотят. Поэтому несут честно заработанные доллары в обменники, — считает Вадим Иосуб.

Еще одна причина — валюту в страну завозят соотечественники, работающие за рубежом. Они копят деньги и тратят их уже здесь, в Беларуси.

Как долго будет так продолжаться, ведь заначки рано или поздно закончатся? Наш эксперт уверен — расставаться с кубышками народ будет еще год-два. Прогнозировать на более протяженный срок в наших реалиях невозможно.