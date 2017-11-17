Витебская студентка: Без помощи родителей я бы не выжила 3 17.11.2017, 11:59

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Студентам приходится выживать на мизерную стипендию и деньги, которые по возможности передают родители.

Vkurier.by поговорил с двумя студентами из витебских вузов и узнал, как они распределяют свои доходы и надолго ли им хватает стипендии.

Ирина – «хорошистка», учится на четвертом курсе университета. Ее «восьмерошная» стипендия составляет 70 рублей ($35). Куда девушка ежемесячно тратит деньги? Оплата общежития – почти 10 рублей, мобильная связь – 10 рублей, интернет в общежитии – 5 рублей. Итого остается 45 рублей. Не густо.

«Конечно, без помощи родителей я бы не выжила, – рассказывает Ирина. – Ежемесячно они мне дают в среднем 100 рублей. Еще родители покупают одежду и обувь, а вот на косметику и парикмахерскую приходится тратить из своих. Очень спасают продукты, закатки, овощи, мамины полуфабрикаты, привезенные из дома. Я живу в Глубокском районе и съездить навестить родителей – удовольствие не из дешевых. Позволяю себе это раз в месяц-полтора, а так папа с мамой переводят мне деньги на карточку».

Кроме этого, студенты, проживающие в общежитии, раз в год платят еще и за электроприборы. Сумма здесь может меняться и зависит от того, сколько приборов зарегистрировано. Например, «базовый» набор из холодильника, электрочайника, ноутбука и мобильного телефона в среднем обходится в 37 рублей.

«Получив стипендию и оплатив общежитие, интернет и телефон, я всегда иду в магазин за покупками, – рассказала девушка. – Покупаю продукты на длительное время: подсолнечное масло, гречку, макароны, рис, картошку, овсянку, чтобы потом раз в два-три дня приобретать только молочку и хлеб, да и в буфет заходить в университете. Но все равно стипендии мне хватает только на неделю, потом пользуюсь родительскими деньгами».

Родители Ирины держат подсобное хозяйство, потому, по словам студентки, она практически никогда не покупает мясные продукты. Тушёнку, полуфабрикаты котлет и голубцов, сало девушка привозит из дома. Везет оттуда также лук, морковь, чеснок, домашние яйца и закатки.

«Раз в месяц мы с подружками, чтобы развлечься, ходим в какое-нибудь недорогое место: кино, Макдональдс, пиццерию, – признается Ирина. – На чье-нибудь день рождения, например, можем выбраться в клуб, но нечасто. Немало денег уходит и на косметику, хотя я покупаю, в основном, только самое необходимое и белорусского производства: тушь, шампунь и бальзам для волос, крем, помаду, карандаш для век, гель для душа. Но и это денег стоит. Также стараюсь экономить на проезде: маршрутками пользуюсь в исключительных случаях, а по возможности больше хожу пешком».

А что скажут парни, которым со стипендии хотя бы на косметику тратиться особо не приходится?

Александр учится на третьем курсе, средний балл его зачетки – «7», но юноша получает надбавку за активное участие университетских мероприятиях, потому в месяц выходит около 85 рублей стипендии.

«Конечно, на эти деньги выжить невозможно, потому приходится подрабатывать, – рассказывает студент. – Что я только не делал в свое время: объявления по подъездам расклеивал, рекламные брошюрки по почтовым ящикам раскладывал, грузчиком в частной конторе по перевозке мебели подрабатывал. Сейчас, в основном, чиню компьютеры: устанавливаю программы и антивирусники, устраняю небольшие неполадки – все, что можно сделать без специального оборудования. Постоянного заработка, конечно, нет, но в месяц в среднем рублей 150 можно заработать. Для меня эта тоже деньги, так как моя мама воспитывает меня и мою сестру-школьницу без отца, работает воспитателем в детском саду и особо мне помочь не может. Но и за это огромное спасибо».

По словам Александра, мама денег дает ему совсем немного. В основном, на билеты домой. Зато всегда собирает с собой сумку: готовит сыну курицу, котлеты, покупает тушенку, делает закатки.

«Обедать я стараюсь в столовых, – рассказывает парень. – В среднем на это у меня уходит 2,5-3 рубля. В эту сумму входит суп, какая-нибудь каша, самая дешевая котлета, салат из капусты, чай (компот) и булочка. Ужинаю в общаге привезенными из дома продуктами, а когда они заканчиваются, то у меня есть два варианта: пельмени или макароны с сосисками. Иногда девушка покормит (смеется)».

Александр говорит, что он не курит, потому как это очень дорого, но раз в неделю позволяет себе выпить немного пива. Молодой человек не пропускает ни одного хоккейного матча и предпочитает следить за игрой, потягивая этот напиток.

«Не спорю, на пиве можно было бы сэкономить, но это не самая большая статья моих расходов, – признается парень. – Примерно 20 рублей в месяц у меня уходит на мобильный телефон с интернетом, а дороже всего обходится любимая девушка. Это и цветы иногда купить нужно, и в кино-кафе пригласить, и с праздниками поздравить. Нет, я не жалуюсь, она у меня умничка и все понимает: сама студентка не из Витебска, правда, с другого вуза. А недавно я убедился, что самое страшное для студента – заболеть. И дело не в пропущенных занятиях, а в том, сколько стоят лекарства. От бронхита мне врач прописал столько, что в аптеке пришлось отдать сразу 30 рублей. К счастью, болею я нечасто: за три года учебы так серьезно – в первый раз».