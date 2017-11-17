«Крумкачы» нашли нового инвестора 1 17.11.2017, 12:07

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Фото: Юлианна Рипинская

Инвестор погасит долги футбольного клуба в случае сохранения прописки в элите.

По сведениям tut.by, «Крумкачы» нашли нового инвестора на следующий год, который готов сотрудничать с клубом при условии, если он сохранит прописку в высшей лиге.

Уже достигнута договоренность о том, что если команда останется в сильнейшем дивизионе, то в ближайшие недели новый партнер взамен на определенную долю в клубе закроет все долги «Крумкачоў», в том числе и по зарплатам бывших игроков, которые ранее расстались с «воронами».

Руководители «Крумкачоў» уже обсудили с потенциальным партнером все детали сотрудничества, в том числе и по участию в управлении клубом. Между тем главным владельцем и председателем правления клуба по-прежнему останется Денис Шунто, доля которого в клубе сейчас составляет 100%.

О том, из какой сферы бизнеса будет новый партнер и какую страну он представляет, пока неизвестно. Но этот человек и ранее был связан с футболом.

До финиша чемпионата «Крумкачам» осталось провести два матча — 18 ноября с минским «Динамо» и 26 ноября против «Минска».

С 22 очками после 28 игр «Крумкачы» занимают 13-е место в турнирной таблице высшей лиги и находятся в 2 баллах от зоны вылета.

Перед двумя завершающими турами, которые наверняка станут определяющими в судьбе «Крумкачоў», клуб обратился к болельщикам и попросил у них поддержки в важнейших для команды матчах.