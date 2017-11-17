В России сделали скульптуру Путина в виде крылатого медведя 27 17.11.2017, 12:33

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Статую отлил скульптор-самоучка из Астрахани.

Скульптор-самоучка Виктор Кропачев из Астрахани (Россия) сделал железную кованую скульптуру, изображающую крылатого медведя с лицом президента РФ Владимира Путина, сообщает kaspyinfo.ru.

По замыслу автора, медведь является образом России, во главе которой находится Путин. Левой ногой медведь наступает на орла, крылья которого находятся за спиной скульптуры. По словам автора, эта птица символизирует внешних врагов страны. В лапах медведь держит символ Астраханской области — осетра. По словам Виктора Кропачева, рыба символизирует доброту и душевность Путина, который несколько лет назад в Астраханской области выпускал в Волгу молодь осетра.

Астраханский умелец задумал скульптуру шесть лет назад, но вдохновение посетило его только недавно. Работа над проектом заняла несколько месяцев.

Как рассказал Кропачев «КаспийИнфо», он планировал организовать выставку в одном из учреждений культуры в Астрахани. Но его предложение не получило поддержки, поэтому скульптор выставил свою работу в палисаднике частного дома. В будущем он собирается подарить работу президенту России.