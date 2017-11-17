Теннисистка Серена Уильямс вышла замуж 5 17.11.2017, 12:47

8,480

Экс-первая ракетка мира сыграла свадьбу с основателем популярной социальной сети.

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс и основатель социальной сети Reddit Алексис Оганян 16 ноября сыграли свадьбу в центре современных искусств в Новом Орлеане, пишет tut.by.

36-летняя Серена Уильямс и 34-летний Алексис Оганян оформили отношения через 11 недель после рождения дочери, появившейся на свет 1 сентября.

Среди гостей на свадьбе были такие мировые знаменитости, как экс первая ракетка мира Каролин Возняцки с женихом баскетболистом Дэвидом Ли, певица Бейонсе, редактор журнала Vogue Анна Винтур, модель Ким Кардашьян, актриса Ева Лонгория.

Эксклюзивные права на съемку церемонии были проданы Vogue, поэтому гостей попросили не пользоваться мобильными телефонами. Персоналу, который обслуживал мероприятие, было запрещено разглашение подробностей свадьбы.

По информации Daily Mail, торжество обошлось в сумму более миллиона долларов.

Серена Уильямс обручилась с Алексисом Оганяном в конце 2016 года.

На корт после родов Серена Уильямс намерена вернуться в 2018 году.

Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде (23 титула), четырехкратная олимпийская чемпионка (1 золото в одиночном разряде и 3 — в парном).