В Минск приехал глава МИД Германии Зигмар Габриель 2 17.11.2017, 12:50

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Зигмар Габриэль

Политик проведет ряд встреч на разном уровне.

Сегодня в Минск с официальным визитом прибыл вице-канцлер, федеральный министром иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщает БелТА.

Перед вылетом в Минск вице-канцлер напомнил, что в мире иногда забывают, что «Беларусь — страна в самом сердце Европы» и отметил, что Германия хочет наладить более тесные отношения с Беларусью.

В рамках визита в Беларусь Зигмар Габриэль провел встречу с Лукашенко. У вице-канцлера запланирована встреча с Владимиром Макеем. Габриэль также выступит перед участниками XV «Минского Форума», где политики и дипломаты обсудят отношения между Германией и Беларусью и сотрудничество в рамках «Восточного партнерства».