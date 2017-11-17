«БелДжи» и не снислось: Tesla показала новый электрический тягач и спорткар 11 17.11.2017, 13:13

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Грузовик сможет проехать без подзарядки до 800 километров, причем после всего получасовой зарядки.

Компания Tesla показала новый электрический тягач Tesla Semi. Машина способна тянуть до 36 тонн, разгонятся до 100 км/ч за 20 секунд и получила автопилот, пишет tut.by.

Грузовик сможет проехать без подзарядки до 800 километров, причем после всего получасовой зарядки он может сразу проехать еще около 650 километров. Semi сможет при полной загрузке в 36 тонн разогнаться до 100 километров в час за 20 секунд.

Кабина Semi выполнена из углеродного волокна. Аэродинамику обеспечивают гладкие линии кабины, это способствует экономии для увеличения запаса хода.

Водительское кресло в салоне расположено по центру. Кабина высокая — 2,2 метра. Можно стать в полный рост. Особого внимания заслуживают двери: они от пола до потолка и водителю не нужно карабкаться в кабину, хватаясь за поручень.

Грузовик оснащен системой автопилота, которая позволяет держаться в полосе, перестраиваться и съезжать с автострады без участия водителя.

Tesla Semi оснащен четырьмя независимыми электрическими моторами, которые приводят в движение две задние оси (на каждое колесо по двигателю). Непосредственно перед ними расположена большая батарея, емкость пока не известна.

Производство Tesla Semi планируют начать в 2019 году. Сколько будет стоить новый грузовик, не сообщается.

После презентации грузовика создатель Tesla Илон Маск также показал новую легковую модель Tesla Roadster — полноприводный спортивный автомобиль с откидывающимся прозрачным верхом.

Он разгоняется до 100 километров в час за 1,9 секунды, максимальная скорость — более 400 километров в час. Запас хода на одной подзарядке — до тысячи километров.

Продажи Roadster начнутся в 2020 году, базовая модель будет стоить от 200 тысяч долларов.