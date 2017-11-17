C 85-летнего минчанина «электрики» взяли 150 рублей за визит 16 17.11.2017, 13:30

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«Ходоки-электрики» утверждают, что они не гипнотизеры и пенсионер мог отказаться от услуг.

Зарабатывать деньги можно и нужно. Вопрос только в том — как. О деятельности фильтрщиков, оконщиков, электриков и прочих «ходоков» рассказывали уже не раз, пишет onliner.by.

Но все равно находятся все новые и новые горожане, поверившие в рассказы о том, что вот-вот случится беда, если вовремя не поменять, не установить, не отрегулировать (нужное подчеркнуть). В ставшую типичной для последних лет ситуацию попал дедушка минчанина Алексея. 85-летний пенсионер впустил в квартиру непрошеного гостя, а дальше — понеслось по накатанной схеме: минус деньги, плюс проблемы со здоровьем. Ждали электрика из ЖЭСа, а пришел «Декалион».

— К дедушке я приезжаю в основном на выходных, а в будние дни мы созваниваемся, — рассказывает Алексей. — И вот в один из дней он мне позвонил и сказал, что к нему придут менять автоматы. Но я даже не придал этому значения: за несколько дней до этого мы обращались в ЖЭС и просили мастера устранить некоторые неполадки в проводке дома. Поэтому и был уверен, что придут коммунальщики, которых мы, собственно, и звали. О том, что по схеме фильтрщиков работают уже и электрики, я еще не знал.

Через пару дней я заехал к дедушке, взял этот договор и увидел, что там сумма — 150 рублей! Начал гуглить, что за «Декалион» оказывал услуги, и прочитал кучу отзывов, далеко не лестных. Пытался разговаривать с этими специалистами, давил на мораль — не получилось, обращение в правоохранительные органы тоже ничего не дало. Примечательно, что в момент оказания услуг дедушка заплатил электрикам только 20 рублей, забыть про остальную часть ему не дали — названивали, пока мы не перевели всю сумму на расчетный счет.

Дедушка очень тяжело это все пережил. Его беспокоит даже не денежный вопрос, а то, что его, военного врача, вот так «обули». Сотрудники ЖЭСа за такую работу берут в разы меньше.

«Мне, работнику «Гродноэнерго», позвонили якобы из «Гродноэнерго» и стали настаивать на осмотре электрики»

Еще один случай, на этот раз не связанный с «Декалионом», но воспроизведенный примерно по тому же шаблону, произошел в Гродно. О нем рассказала Оксана Северная:

— Обычный вечер понедельника прервался резким звуком домашнего телефона. Сейчас молодежь почти все вопросы решает по мобильному, и первый звонок мы с мужем просто проигнорировали. Но вызов повторился, поэтому трубку все же подняли. На том конце провода взволнованный женский голос поведал мне, какой страшной участи я смогла избежать…

Оказывается, звонят мне из «Гродноэнерго». По Беларуси якобы прошла волна пожаров из-за неисправной проводки, и горисполком обязал энергетиков обследовать все дома и квартиры нашего города, чтобы предупредить возникновение неприятных или даже фатальных последствий. Конечно же, на доске объявлений дома должна быть вся информация, а если ее вдруг нет, то наверняка потому, что сорвали какие-то недобросовестные люди. Звучит очень убедительно.

Выяснилось, что в скором времени ко мне придет специалист, проверит розетки, электропроводку, а если электрооборудованию будет необходим ремонт — договор можно будет подписать прямо на месте. Все законно и вроде бы очень удобно. Звонкий сопрано продолжает убеждать меня — без проверки никак не обойтись. Вот только моя собеседница даже не догадывается, что говорит с… работником РУП «Гродноэнерго». На нашем сайте не раз публиковалась информация о таких «предпринимателях», прикрывающихся авторитетом крупных энергоснабжающих организаций, но одно дело прочитать, другое — убедиться лично.

И вот уже через 40 минут у двери стоит паренек очень презентабельного, но подозрительного вида. С порога показывает удостоверение, которое принадлежит вовсе не главному предприятию электроэнергетики города, а какой-то неизвестной мне фирме.

«Гродноэнерго?» — спрашиваю на всякий случай, делая вид, что не вдавалась в подробности представленной корочки. Но специалист не дает поймать себя за руку: тут же получаю обтекаемый ответ, что я говорила с «нашим» сотрудником и дала согласие на осмотр помещений. Впускаю, жду момента, когда в следующий раз смогу «подловить» работника. Муж предупрежден и с готовностью включается в игру.

А в это время специалист приступает к длительному осмотру, не забывая при этом ойкать над домашней «электрикой» (и это после полной замены автоматов в щитке, электропроводки в квартире, выключателей и розеток). Специалист сообщает, что у нас серьезные проблемы с напряжением в сети и исправить это необходимо в кратчайшие сроки, естественно, за наш счет. А сейчас он составит акт, необходимо будет подписать договор… Вы догадались, что было дальше? Правильно, горе-специалиста выставили за дверь. Вот только милицию на них вызывать бесполезно — фирма работает официально, специалист и удостоверение настоящие.

Представляются другой организацией? Послышалось! Вы же сами смотрели корочку, знали, кого пускаете в дом. Неправильно или невнимательно прочитали документы? Опять же вы сами подписались на оказание платных услуг реально существующей коммерческой организацией (не РУП «Гродноэнерго»). Оспорить такой документ в суде сложно, ведь все делается в рамках закона и по вашему согласию.

Обращаю ваше внимание, все работники РУП «Гродноэнерго» при посещении потребителей в обязательном порядке должны иметь при себе удостоверение, которое содержит номер, фамилию, имя и отчество сотрудника, структурное подразделение, в котором он работает, должность и фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписью руководителя организации. Персонал ремонтных бригад одет в спецодежду с логотипом РУП «Гродноэнерго». Кроме того, работники электросетей, Энергосбыта и Энергонадзора не предлагают заключить договор на оказание услуг «на месте». Будьте внимательны, берегите себя и… свои деньги! — предупреждает настоящий сотрудник «Гродноэнерго».

«Обзвон — рекламный ход. У человека есть выбор — согласиться на наши услуги или нет»

Руководство компании «Декалион», на деятельность которой в последнее время часто жалуются читатели Onliner.by, на удивление легко согласилось ответить на вопросы. По всей видимости, бизнес у компании идет неплохо: электрики заняли если не целый этаж офисного здания, то весьма и весьма значительную его часть. По коридорам ходят «стандартные» для таких фирм молодые люди — подтянутые, уверенные в себе, в пиджаках. Смотришь на них и думаешь: ну точно с серьезными намерениями. А те еще и масла в огонь подливают: «Если бы мы были мошенниками, разве мы бы находились тут?»

— Как давно вы на рынке?

— Что касается электромонтажной сферы, то в Минске мы оказываем услуги населению с апреля, — бодро поддерживает беседу заместитель директора Кирилл Луговой.

— А в других городах ваши филиалы есть?

— Помимо Минска, работаем в Бресте, Гомеле, Бобруйске.

— Люди рассказывают, что предварительно их обзванивают девушки, предлагают бесплатную диагностику. Это ваша схема работы?

— Это не схема работы, — категоричен молодой человек. — Да, среди населения есть большой негатив. Но люди слышат то, что хотят слышать. Они говорят, что мы якобы представляемся государственными службами, такими как Энергосбыт, «Минскэнерго» и так далее. Но такого нет, не представляемся мы так. Наши сотрудники (чаще всего это операторы-девушки с приятным голосом) звонят и называют все реквизиты, говорят название компании, откуда и с какой целью придет специалист. Людей предупреждают, что будет проведена бесплатная консультация, диагностика. Операторы просто сообщают, что в это время наш специалист работает в данном районе и, если у кого-то есть 15 минут времени и желание встретить нашего сотрудника, тот может прийти и рассказать о проблемах с электрикой, если они есть. И если люди дают свое согласие, тогда мы приходим.

Обзвон — это рекламный ход. Кто-то дает объявления в газете, печатает листовки, делает расклейки по подъездам. Мы подошли к этому с другой стороны — наняли сотрудников с приятной внешностью, которые могут тактично и грамотно указать людям на проблемы, предложить услуги, а также рассказать про нашу компанию. При этом ничего не навязывая. Если нет — то нет. Мы не тратимся на рекламу вообще, рекламу нам делают такие люди, как вы, — Артем Луговой так тараторит текст, что, кажется, подними его среди ночи, повторит все слово в слово и с той же проникновенной интонацией.

— Человек, который проводит диагностику, — электрик?

— Нет, это специалист по работе с клиентами. Вы же знаете: в розничной торговле, например в строительном магазине, продавцы и консультанты не являются профильными специалистами. Они просто хорошо знают ассортимент. То есть, если ты продаешь сантехнику, тебе не обязательно иметь сантехническое образование.

— Девушки, которые обзванивают горожан, рассказывают, что в районе участились случаи пожаров из-за неисправной электропроводки. Откуда эта информация?

— Чтобы это говорить, мы подтверждаем слова статистикой. Вы же сами прекрасно понимаете, что пожарные машины не просто так куда-то едут.

— Это понятно. Но где вы берете такую статистику?

— Берем из каких-то официальных сводок, из интернета. А еще обзваниваем дома, которые вот-вот должны были становиться на капитальный ремонт, но не стали. Мы же взрослые люди и прекрасно понимаем, что старая проводка и современная бытовая техника плохо сочетаются.

— Так информация об участившихся пожарах из-за проводки откуда? Это был официальный запрос в МЧС?

— Перед тем как заняться каким-то видом деятельности по качественному оказанию населению услуг, мы занимались статистикой, мониторингом, уточняли и спрашивали. Также и в МЧС какая-то статистика за прошлые годы. Отдельные проблемные районы брали, где не ведется хорошее обслуживание. Как раз с такими людьми можно работать, потому что у них априори будут проблемы. Тут не надо быть семи пядей во лбу: старые дома, старая проводка, новая техника. То есть есть возможность, что наши услуги подойдут, — юлит молодой человек.

«Весь негатив — из-за оперативности. Никаких гипнотизеров среди нас нет»

— Когда вы отправляете человека, есть ли установка, с какой целевой группой надо работать?

— Действительно, был большой негатив по поводу того, что наша деятельность рассчитана только на пенсионеров — бабушек и дедушек, которые ничего не понимают в электромонтажных услугах. Но это не так. Девушки звонят абсолютно всем, ведь проблемы с электрикой могут быть и у молодых, и у пенсионеров. Мы не выбираем определенную категорию. Естественно. Операторы уточняют, является ли человек, поднявший трубку, хозяином квартиры. При разговоре с пожилыми людьми уточняют, будут ли ближайшие родственники, опекуны, чтобы мы могли рассказать информацию всем членам семьи. Наши девушки стараются так назначать встречу, чтобы консультацию специалиста прослушала полная семья. Мы с сотрудниками постоянно проводим разбор полетов, работу над ошибками. И в приказном порядке говорим, чтобы решение принимал не один человек в семье, а полный состав.

Инструктаж по работе с пожилыми людьми есть. Понятно, что пожилые люди в каком-то смысле наивные, поэтому, если человека вдруг заинтересовали наши услуги, мы советуем созвониться с ближайшими родственниками, детьми, внуками. Но поймите: одни пенсионеры наивные, другие — могут сами хорошо убеждать. Зачастую они говорят: не надо сюда ввязывать детей, я сам в состоянии оплатить, я получаю деньги.

— Сколько жалоб и недовольства вы получаете в качестве обратной связи?

— Как вы считаете: если рассказать информацию всей семье, какой негатив будет с их стороны? У людей два пути — принять решение делать либо не делать. Но когда так же подробно и хорошо без навязывания мы расскажем информацию одному человеку, он принимает решение сам, не уведомив родственников, то потом могут возникнуть вопросы. Приходят родственники, слушают, но обычный человек не расскажет так же, как мы. Он будет говорить: кто-то пришел, что-то сказал, что-то поменяли. Естественно, возникнет негатив. От незнания.

Люди потом приходят к нам в офис (у нас всегда есть приемные часы), мы их принимаем, все нормально объясняем, рассказываем, по какой причине ходим, почему оказываем услуги и так далее. В итоге процентов 70—80 людей потом остаются довольны. Когда занимаешься какой-то предпринимательской деятельностью, сами понимаете, всегда будут недовольные. Это как конкуренты, так и люди, которые чего-то недопоняли. У любого человека есть очень много советчиков: кто-то где-то видел объявление, что дешевле. Мол, тебя накололи, это лохотрон. И у человека начинаются сомнения. Но дешевле не есть хорошо и качественно.

«150 рублей за замену трех автоматов — нормальная цена»

— Из чего формируются цены?

— Начну с того, что у нас свободное ценообразование. Возникает вопрос, что дорого. То есть люди в интернете и просто в розничной сети смотрят, что автоматы стоят не так уж и дорого. Но перед тем, как запустить этот проект, мы изучали много информации: все частные компании недоговаривают иногда о стоимости своих услуг.

К примеру, я прикинулся человеком, которому надо поменять автоматы и который ничего не понимает в электромонтажном деле. Стал звонить по первым трем ссылкам, просил сделать, чтобы все было хорошо, как у соседа, и спрашивал, сколько это будет стоить. Я разговаривал около 20 минут: спрашивал, а они начинали юлить.

— То есть вы нарвались на такого же человека, как вы?

— Нет. Мне сначала говорят 80 рублей. Я говорю: замечательно — приезжайте и делайте. А они: подождите, еще оплачивается вызов мастера — в районе 30 рублей, еще оценивается состояние щитка, амортизация автомобиля, инструмента, расходники и прочее. Итого мне насчитали около 300 рублей. Вот и что было бы, если бы такой человек пенсионерам, которые не разбираются, по телефону сказал, что работа стоит 70 рублей, а потом в конце показал калькуляцию — 300?

— То есть вы хотите сказать, что 150 рублей за три автомата это оправданная цена?

— Это абсолютно оправданная цена. Я считаю, намного лучше сразу объяснить, что будешь делать и за сколько, чем рассказывать, сколько мы платим сотрудникам, сколько составляет амортизация, сами автоматы. Для нас неважно, что там в щитке, даже если вообще нет живого места, мы делаем работу за 150 рублей и даем гарантию. То есть при любом раскладе 150 рублей как было, так и останется. Цену мы не наращиваем. А люди зачастую этого не понимают и сами себя вводят в заблуждение. В любом случае у людей два варианта в этой ситуации — согласиться или отказаться. Мы никому ничего не навязываем, особенно смешно, когда говорят, что у нас гипнотизеры работают. Работают обычные ребята от 19 до 30 лет — и студенты, и работяги, разных образований.

— Сколько времени проходит в среднем от визита специалиста, который продает услуги, до появления электрика?

— По-разному, в зависимости от объема работ. Но если это штатные операции, то примерно через час-полтора приходит мастер. В тот же день. Опять же, чем плохо, что при заполнении договора мы даем людям рассрочку, потому что знаем средние цены, а также зарплаты и пенсии в Беларуси? Мы исходим из того, чтобы клиенту было удобно. Скажите, какая компания выполняет работы на свой страх и риск, дает гарантию?

— Вы так говорите, как будто работаете в ноль, а то и в минус…

— Нет, не в ноль. Но мы предоставляем рассрочки, очень хорошие. Удобно? Мы делаем все оперативно и качественно, тут нет ничего зазорного и постыдного.

— С какими документами и в каком виде приходит в квартиру электрик?

— У наших электромонтажников есть удостоверение, подтверждающее, что они являются сотрудниками нашей компании. Они составляют официальный договор, акт выполненных работ. Документы о том, что они являются электриками и имеют наряды допуска, хранятся на работе, потому что мы их оформляем официально. А вообще, на работы бытового характера допуск не нужен. Все наши электрики — с образованием, средним специальным и высшим, проверенные люди, которые проходили тщательное собеседование и которых на практике тестировал наш начальник службы сервиса. Мы набираем очень хороших специалистов. Опознавательные знаки — бейджи с фотографией и наименованием организации, одежда — роба. Мы просто решили хорошими ценами, сервисом и специалистами убить стереотип о том, что такого рода работники — алкоголики с перегаром.

— Какие-либо связи с компаниями по продаже фильтров, регулировке окон и тому подобному у вас есть?

— Вы знаете компанию «МакДональдс»? Знаете компанию KFC? Одно и то же — тот же прайс-лист и ассортимент. Но это же разные компании, а работают в одном направлении — общепите. С этими компаниями (фильтрщиками и оконщиками. — Прим. Onliner.by) у нас, может, похожая работа.

— Ни учредители, ни сотрудники, ни кол-центр — ничего общего?

— Нет, это общая франшиза, по которой можно работать смело, если есть какие-то навыки инвестиций. Это только в плюс тебе и населению. А по такой политике можно сравнивать много компаний и организаций.

— Помимо розеток, выключателей и автоматов, что вы можете сделать?

— Мы делаем все по электрике в бытовом плане. На промышленные тендеры не претендуем. Но повторюсь, весь негатив из-за оперативности. Мы не ждем, пока клиенты позвонят и найдут нас через десять тысяч ссылок. Мы сами находим себе клиентов и делаем это довольно успешно. А выбор у людей есть всегда — либо да, либо нет, — свято уверен в праведности своего дела заместитель директора компании «Декалион» Кирилл Луговой.

Молодой человек говорил так много, так уверенно и без передышек (когда только воздух успевал набирать?), что, выходя из кабинета, захотелось срочно бросить все и бежать домой менять автоматы. Так что, если вы не хотите неожиданно для себя расстаться с деньгами, не стесняясь заканчивайте непрошеные телефонные разговоры и не пускайте незваных гостей на порог — даже на бесплатную консультацию.