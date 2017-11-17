По Минску ездит Pontiac со странной наклейкой 8 17.11.2017, 13:43

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Муж не доверяет вождение супруге?

В потоке можно заметить много автомобилей со странными наклейками: от публичных благодарностей «за дочку» до обращения к коллегам по потоку «не прижимайся — не в постели». Попадаются и совсем непонятные. Например, фраза «В этой машине ездит моя дочь, а за рулем может быть моя жена. Если нарушает ПДД, звоните» на Pontiac, пишет onliner.by.

«На самом деле наклейку я разместил из-за того, что у меня нет трех „принятых“ и распространенных наклеек: «туфелька», «ребенок в машине» и «70» либо «!», — рассказал владелец автомобиля. — К тому же все три клеить — довольно неудобно и громоздко. А подобная информация, по моему мнению, важна для соседей по потоку. При этом супруге я доверяю, она старается освоить водительское мастерство. Поначалу ездит под моим жестким руководством. Правда, когда я нахожусь на заднем сиденье, у нее получается лучше. Видимо, я только нервирую своим надзором».

«Наклейку я разместил с расчетом на лояльное отношение среди других водителей к не совсем уверенному поведению за рулем супруги, — добавил минчанин. — Может, если кто-нибудь заметит надпись, лишний раз уступит, пропустит, не будет обижаться. Правда, пока что инцидентов не было. Никто, кроме журналистов, не звонил».