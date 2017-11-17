Виктор Козлов: Cегодня только независимые профсоюзы борются за права рабочих 1 17.11.2017, 14:09

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Виктор Козлов

Официальные организации игнорируют проблемы людей труда.

Об этом сайту Charter97.org рассказал лидер независимого профсоюза работников радиоэлектроннойпромышленности в Гомельской области Виктор Козлов, комментируя информацию о том, что работников рогачевского «Диапроектора» отправляют в отпуск за свой счет.

- Законна ли подобная практика со стороны начальства завода?

- Я знаю про ситуацию на этом предприятии. Из Рогачева мне позвонили работники «Диапроектора» и выдали информацию о том, что на заводе кого-то отправили на трехдневку, кого-то на четырехдневку. Практика отправления работников в отпуск за свой счет - незаконна по той простой причине, что есть соответствующая норма.

Согласно этой норме, работник, написав заявление, может взять краткосрочный отпуск без содержания в течение календарного месяца не более чем на 30 дней и это на все 12 месяцев. Остальное все незаконно. Если же по вине работодателя на предприятии «простой», то он должен оплачиваться в размере 2/3 ставки или же оклада, что не делается.

Знаете, в советское время на «Диапроекторе» работало более 2 тысяч человек, а сейчас всего 200. А ведь в Рогачеве всего два градообразующих предприятия: Консервный завод и «Диапроектор».

И, к сожалению, лишь эти заводы дают жителям города работу. Кстати, сегодня гомельский суд огласили решение в пользу работниц фабрики «Каштана», которые боролись за свои права. Им выплатят трехмесячное выходное пособие.

В Гомеле эти девушки еще смогут найти какую-то работу, а кто найдет работу в Рогачеве? Никто! Поэтому, к сожалению, люди еще держаться за работу, идут на нее стиснув зубы, хоть по 3-4 дня. Но из-за подобных «простоев», как на «Диапроекторе», наши работники находятся в сложнейшей социально-экономической ситуации.

- На ваш взгляд, как должны реагировать на подобные действия работники предприятий, чтобы защитить себя?

- Есть организации, которые созданы на рабочих началах — профсоюзы, как, например, наш РЭП. В теории, нужно идти в профком и требовать оплаты 2/3, которые полагаются по норме. Но реальность на белорусских предприятиях такая, то профкомы возглавляют представители, например, отдела кадров. Люди подневольные, поэтому нужно обращаться в суды.

Организации которые призваны защищать рабочих, этого не делают. Cегодня только независимые профсоюзы, такие как РЭП, реально борются за права рабочих.