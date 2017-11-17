Евро продолжил рост на торгах в Минске
- 17.11.2017, 14:18
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Доллар сохранил позиции более чем годового максимума.
На валютных торгах 17 ноября американская валюта после нескольких недель роста снизилась к белорусскому рублю, но сохранила позиции более чем годового максимума.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0002 рубля и составил 2,3648 рубля.
Курс доллара снизился на 0,0018 рубля (0,09%) до 2,005 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0149 рубля (0,45%) и составил 3,3615 белорусского рубля за 100 российских.