70-летняя доктор из Быховского района побеждает в лыжных гонках и настольном теннисе 5 17.11.2017, 14:30

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Фото: sb.by

Движение - это жизнь.

В Быховском районе журналист sb.by встретила Алину Альховик, врача общей практики и заведующую Борколабовской амбулаторией: «Когда сказали, что в свои 70 с небольшим «хвостиком» она становится победителем соревнований по лыжным гонкам и настольному теннису, любопытство взяло верх. И, по правде говоря, если бы не предупредили, сама бы ее возраст не угадала».

Родилась Алина Прокофьевна в Горецком районе в многодетной семье. Рано осталась сиротой, воспитывалась в Нисецком детдоме Кличевского района. Увлечение спортом началось еще в детстве, тогда же появилось желание помогать и заботиться о людях.

После выпуска из интерната девушка поступила в Витебский мединститут, впоследствии получив диплом врача. По распределению молодого специалиста направили в Могилев. Вышла замуж, родились две дочери. Но, к сожалению, преждевременно ушел из жизни супруг.

В 1993 году медицинских работников стали отправлять в радиационные зоны. Тем, кто соглашался ехать, выделяли жилье. Алина Прокофьевна приехала в Быховский район, направили в деревню Борколабово.

О занятии спортом она говорит немного смущенно. Считает, что это является нормой жизни и ничего сверхъестественного в этом нет. Еще в институтские годы играла за студенческую команду по волейболу. Особое увлечение — лыжи и настольный теннис. Был некоторый перерыв, но вернуться к спорту помогли внуки.

Каждый год Алина Прокофьевна принимает участие в различных соревнованиях, отстаивая честь медучреждения, города и района. Минувшей весной стала победителем областных лыжных гонок на дистанции 1 километр в своей возрастной группе. В состязании по настольному теннису проигрывает только сопернице из Кормы, которая на 10 лет младше, но оставляет позади себя даже мужчин.

Несмотря на все трудности и проблемы, Алина Прокофьевна считает себя счастливым человеком. Безумно любит свою профессию, своих родных и близких. Немного перефразируя знаменитое выражение, несколько раз повторила: нельзя сидеть на месте, движение — это все!