«В автошколе сдаем как 20 лет назад сдавали родители» 10 17.11.2017, 14:46

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Курсанты рассказывают, что их не устраивает со сдачей экзаменов в ГАИ.

После публикации статьи о том, как сдают экзамен на получение водительского удостоверения в Литве, в tut.by начали обращаться белорусы: «Почему у нас в этом направлении ничего не меняется уже много лет?». Разница между испытаниями в Беларуси и Литве огромна. Водители, которые недавно получили права, рассказали о неисправных учебных машинах и «недокатанной» практике в автошколах, экзаменах в ГАИ, где «все построено на том, чтобы курсанта завалить».

«В автошколе учим то, что не пригодится, и ездим меньше, чем положено»

Алексей Луцук обучался азам водительского мастерства в одной из минских автошкол. К шоферской науке парень относился ответственно: занятия не пропускал, преподавателя слушал внимательно, а ПДД заучивал назубок. В результате — экзамены в ГАИ он сдал с первого раза.

— Но мне непонятно: зачем водителю категории В учить и знать некоторые пункты правил, которые по сути к тебе не относятся и буквально через месяц, после сдачи экзаменов в ГАИ, ты их забудешь? — недоумевает Алексей. — Это касается информации для водителей мопедов, автобусов или тех, кто перевозит опасный груз.

Парень научился управлять автомобилем еще до учебы в автошколе, поэтому трудностей со сдачей практического экзамена в ГАИ у него не возникло. Однако некоторые недостатки при сдаче экзамена на площадке обнаружил и он.

— На улице Семашко меня не устроил автодром ГАИ. Из всех диагональных парковок, которые там есть, я попал сдавать на ту, где есть ямы. Когда туда заезжаешь, то надо подбавить газку, чтобы не заглохнуть. Для опытного водителя запарковаться там труда бы не составило, а новичку это сделать тяжело, тем более что надо еще справиться с волнением.

«Сдаем, как 20 лет назад сдавали наши родители»

Еще один столичный житель Максим Пушкин окончил автошколу и получил права в прошлом году. Парень рассказал, что если по теоретической подготовке в автошколе претензий у него не возникало, то по практической части — вопросов достаточно.

— Я понял, что в автошколе с инструктором кому как повезет. Мой, например, постоянно курил в салоне, от этого в авто постоянно стояла "дымовуха" и вонь. К тому же из полутора часов, отведенных на вождение, я ездил всего лишь час. Кстати, эта проблема коснулась не только меня, но и других курсантов. Оставшиеся 30 минут мы могли заполнять бумажки, ждать инструктора из магазина или когда он поговорит со своим коллегой.

Максим отметил, что с исправностью учебной машины тоже были проблемы.

— Сажусь в авто, а инструктор сообщает: у меня сцепление девочка-курсант сожгла, так что будут проблемы с переключением передач. Неприятно, и, конечно, это затрудняет процесс обучения.

Есть у Максима замечания и по сдаче экзамена в ГАИ, где ему пришлось сдавать «практичку» не один раз.

— При повторной сдаче экзамена потенциальный водитель садится на незнакомую машину, при этом «прощупать», как переключаются передачи, выжимаются педали никто экзаменующемуся не предлагает. Хоть бы показали рычажки указателей поворотов или щетки. Понятно, что они примерно у всех машин одинаково расположены, но ведь новичок может растеряться, а от этого не сдать экзамен.

Парень отметил, что экзамен в городе сдают по старинке: в машину садятся пять человек — четверо экзаменующихся и один гаишник.

— Старшие коллеги по работе так же сдавали. Для того кто сидит за рулем, это дискомфорт, который влияет на результат — не исключено, что люди сзади будут мешать, шептаться и обсуждать, что ты сделал не так, и даже хихикать. А если ты сдаешь последним, то гаишник уже может быть злым и хамовато прикрикнуть: «Куда едешь! Ты что не видишь!». Все у нас как-то по-деревенски проходит: грубо и примитивно…

Решаем головоломки гаишника

Татьяна Волчек считает, что пора изменять подход к обучению и начинать надо в первую очередь с инструкторов в автошколе.

— Необходимо ввести контроль работы инструкторов, которые то и дело сидят в своих смартфонах, периодически позволяют себе нелицеприятные выражения в адрес курсанта и выставляют в ведомость вместо часа езды два. Можно бесконечно увеличивать количество часов практических занятий, но это все не будет иметь результата, пока в автошколах не появятся ответственные специалисты, — говорит девушка.

Девушка считает, что и над системой сдачи экзаменов в ГАИ тоже есть над чем задуматься.

— Когда наконец появится касса, которая будет принимать платежи за пересдачу и предоставление автомобиля? Ближайшее место, где можно произвести оплату, — торговый центр в 20 минутах езды! То есть ты приезжаешь к 8.00 в ГАИ, заключаешь договор, но платить едешь в торговый центр, где ходишь еще полчаса и ждешь его открытия.

Кроме того, Татьяна убеждена: требования к сдаче этапа испытательного маршрута в ГАИ чересчур завышены.

— Все построено на подловить, а не проверить знания. Да невозможно с такой подготовкой автошкол стать профи за столь короткое время, чтобы ехать по незнакомому маршруту, улавливать знаки и одновременно решать головоломки инспектора. Тут и так нервы ни к черту, опыта ноль, а тебе еще задание — «на третьем регулируемом перекрестке повернуть налево». И едешь, считаешь, вместо того чтобы знаки внимательнее рассматривать.

На жаре «без всяких пирсингов»

Антон Картель два месяца назад сдавал экзамены в ГАИ на улице Семашко. Всю их группу в автошколе предупредили: «Чтобы на сдачу экзамена являлись в джинсах или брюках, шорты недопустимы. Если есть татуировки на руках, значит, надо надеть кофту или рубашку. Никаких ирокезов или чего-то подобного. Пирсинг в носу также лучше снять».

— Сказали, что инспектор, как только сядет в машину, может сделать замечание экзаменуемому о его внешнем виде. За одетыми «не по форме» инспекторы начинают намного пристальнее следить и могут не засчитать сдачу даже при малейшей ошибке. Не понимаю, что для ГАИ важнее: как выглядит человек или как он водит?

Дарья Медвецкая сдавала экзамены в ГАИ меньше месяца назад. С теорией и площадкой проблем не возникло, а вот город девушка «завалила».

- С утра я сдала автодром, а потом мы с инструктором ждали два с половиной часа пока какой-нибудь инспектор ГАИ освободится. И только в 12.30, прямо перед обедом, я села с тремя людьми в автомобиль и единственная успела проехать. Но для меня это было настоящим испытанием: сидеть, ждать и каждую секунду изматывать себя волнением. Наверное, именно поэтому я и не сдала с первого раза. Было бы лучше, если бы все делалось без перерыва на обед.

Александр Лящук из Бреста сообщил, что в областном центре экзаменующиеся также встречаются с «несправедливостью» по отношению к ним.

— Накануне экзамена на категорию А нам сообщил инструктор автошколы: «Экзамен вообще в 9.00, но в 7.30 все должны стоять на площадке, потому что инспектор может прийти и в 8.00, и в 10.00». А это был июль, жара на площадке плюс 30. Хорошо, что мы были за городом, рядом лесок и можно спрятаться, а те, кто сдает экзамен в городе?

Парень считает, основной недостаток нашей системы обучения вождению и аттестации в том, что потенциальных водителей не учат водить, а учат сдавать экзамен.