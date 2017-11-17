Украинская правозащитница: Беларусь - продолжение территории беспредела ФСБ 17.11.2017, 14:56

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Людмила Козловская

Фото: Facebook

Украинский журналист мог стать очередным заложником Кремля в Беларуси.

Беларусь могла стать продолжением "территории беспредела", на которой действуют российские спецслужбы, сказала интернет-изданию "ГОРДОН" правозащитник, директор фонда "Открытый диалог" Людмила Козловская, комментируя задержание собственного корреспондента "Українського радіо" в этой стране, гражданина Украины Павла Шаройко.

"Деталей пока не знаем. Следить будем, потому что очень похоже, что Беларусь стала просто продолжением территории беспредела для российских спецслужб. Хотим понять: сами белорусы заинтересованы в его задержании или держат его как нового заложника Кремля. С Беларусью уже ничего нельзя исключать. Его, как Павла Гриба, могут вывезти", – отметила она.

Козловская выразила уверенность, что украинцам стало опасно ездить в Беларусь.