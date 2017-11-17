Задержанного после стрельбы в Гдыне белоруса отпустили на свободу

Задержанного после стрельбы в Гдыне белоруса отпустили на свободу9
- 17.11.2017, 15:12
- 3,204
(обновлено) Cтепана Свидерского освободили без всяких профилактических мер.
Белоруса, которого задержали после стрельбы в офисе Reutets в Гдыне, освободили из-под ареста в Гданьске, передает Nasze Miasto.
По итогам заседания областного суда в Гданьске Степана Свидерского освободили без всяких профилактических мер. По словам прокурора, на нынешнем этапе дополнительная информация не будет распространяться.
Адвокат подозреваемого подтвердил «Радыё Свабода» его освобождение.
- Я не виновен ни в чем, что произошло в тот вечер. Закон я не нарушал, - заявил Степан Свидерский в интервью польским СМИ.
Tak Stsiapan Svidzerski komentuje sprawę. Mężczyzna nie chce ukrywać sowich danych ani wizerunku. Wczoraj prokuratura postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd dziś nie zgodził się na aresztowanie. @RMF24pl pic.twitter.com/us5nDplU7j— Kuba Kaługa (@ka_uga) 17 ноября 2017 г.
Сергей Свидерский является гражданином Беларуси и уже несколько лет легально проживает в Польше.
Сообщалось, в компании Reuters происшествие назвали случайностью. Как сообщил источник «Радыё Свабода», белорус возвращался с тренировки и хотел показать свой пистолет одному из коллег. Когда оружие увидели другие, началась паника. Во время попытки вырвать у мужчины пистолет случайно произошли два выстрела.