Задержанного после стрельбы в Гдыне белоруса отпустили на свободу 9 17.11.2017, 15:12

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Cтепан Свидерский

Фото: Przemek Świderski

(обновлено) Cтепана Свидерского освободили без всяких профилактических мер.

Белоруса, которого задержали после стрельбы в офисе Reutets в Гдыне, освободили из-под ареста в Гданьске, передает Nasze Miasto.

По итогам заседания областного суда в Гданьске Степана Свидерского освободили без всяких профилактических мер. По словам прокурора, на нынешнем этапе дополнительная информация не будет распространяться.

Адвокат подозреваемого подтвердил «Радыё Свабода» его освобождение.

- Я не виновен ни в чем, что произошло в тот вечер. Закон я не нарушал, - заявил Степан Свидерский в интервью польским СМИ.

Tak Stsiapan Svidzerski komentuje sprawę. Mężczyzna nie chce ukrywać sowich danych ani wizerunku. Wczoraj prokuratura postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd dziś nie zgodził się na aresztowanie. @RMF24pl pic.twitter.com/us5nDplU7j — Kuba Kaługa (@ka_uga) 17 ноября 2017 г.

Сергей Свидерский является гражданином Беларуси и уже несколько лет легально проживает в Польше.

Сообщалось, в компании Reuters происшествие назвали случайностью. Как сообщил источник «Радыё Свабода», белорус возвращался с тренировки и хотел показать свой пистолет одному из коллег. Когда оружие увидели другие, началась паника. Во время попытки вырвать у мужчины пистолет случайно произошли два выстрела.