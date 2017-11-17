Как белоруски участвуют в популярном украинском телешоу 17.11.2017, 15:25

Белорусские участницы «Голос. Дети» рассказали о славе и шоу.

Аня Калюжная и Маша Ермакова живут в Минске и поют в 4-м сезоне украинского шоу «Голос. Дети». На днях показали слепые прослушивания с участием девочек. Белоруски прошли в следующий тур. Ближайший выпуск с Аней и Машей выйдет в декабре. Tut.by расспросил вокалисток о музыке, славе и жестком тайм-менеджменте, к которому им с детства приходится привыкать.

«Аня у нас постоянно в режиме труда»

Аня Калюжная — дочка известного хоккеиста Алексея Калюжного. Но быть, как папа — профи в спорте, девочка не хочет. Ее мечта — стать Рианной.

Аня Калюжная, ученица гимназии № 36 Минска.

Фото предоставлено мамой Ани Калюжной

— Шутишь?

— Нет, мне кажется, это самая классная певица, — говорит Аня. — И я бы хотела петь как она.

Сейчас девочке 12 лет. Она учится в минской гимназии № 36. Совсем недавно у нее закончились уроки, с мамой Марией они торопятся на занятия по вокалу. На вопрос, почему поехали на «Голос. Дети», Мария отвечает с юмором: «Заставила наша преподаватель Ольга Дроздова».

— Аня много работает, и она должна понимать, зачем она все это делает. Нужен какой-то выход, — объясняет решение мама. — В прошлом году мы пробовались на российский «Голос. Дети», но не попали. И на этот раз приехали в Киев.

— Когда после кастинга сообщили, что меня приглашают на слепые прослушивания, я стала заниматься вокалом в два раза больше, — рассказывает девочка, как готовилась к шоу. — Перед съемками очень волновалась. Помню, заканчиваю петь, а что случилось, не помню, ощущение, будто только вышла на сцену.

Во время выступления Аня исполнила «Unstoppable» Sia. Песня непростая, и судьи долго не поворачивались.

— В какой-то момент я подумала, что никто уже меня не выберет, и просто работала на зал, — продолжает гимназистка. — И тут, почти в конце, Могилевская (Наталья Могилевская — одна из судей шоу. — Прим. ) обернулась. На видео даже видно, как я вздрагиваю от неожиданности.

Сейчас дочка с мамой вспоминают об этом с улыбкой, а в момент выступления Аня была очень уставшая.

— На запись мы приехали в 7 утра, — рассказывает вокалистка. — Мой номер слушали предпоследним, примерно в 23.30. Поэтому, когда выступила, выдохнула. Хотя родители и просили не волноваться. Мама повторяла: переживать — это их задача, а моя — просто получать кайф.

— Папа не говорил, если не пройдешь, отдаст тебя в хоккей… женский?

— Нет, сказал, то, что я прошла на прослушивания — уже победа, — смеется юная певица.

Да и Аня в хоккей не стремится. Раньше она занималась большим теннисом, сейчас ходит в «музыкалку» на скрипку, в планах — танцы, но больше всего ей нравится петь.

— Дочка еще когда совсем маленькая была, постоянно пела: умывается, ложится спать, идет по улице — и все поет, — вспоминает тот период мама. — Пока жили в Москве, она ходила в «Непоседы» (детский вокальный ансамбль. — Прим. ). Но это было детское увлечение. Позже мы переехали в Минск, и лет с девяти она стала заниматься вокалом уже профессионально.

На слепые прослушивания Калюжные приехали всей семьей: нужно было дочку поддержать.

— Есть дети, которым вокал дается легко, а Аня у нас постоянно в режиме труда, — продолжает Мария. — Когда она совсем устает, я ей напоминаю: это твое хобби и ты должна получать от него удовольствие. А если дело не приносит радости, значит, нужно бросать. И она хоп — и снова за работу.

Хотя выдержать иногда очень непросто: занимается Аня даже в выходные. После слепого прослушивания, рассказывает мама, дочка приехала домой — и разревелась. Видимо, с истерикой выходил стресс.

— Когда программа вышла, узнавать Аню на улице не стали, — рассказывает Мария. — Но она очень переживала, как ее выступление оценят и воспримут одноклассники.

— А они сказали — молодец, — говорит довольная Аня.

— Вообще, она у нас такой человек, который не любит, чтобы его нахваливали, — слово за мамой. — Если начинаешь о ней много говорить, ее это раздражает. Она такая: есть цель — она к ней идет. Добилась, молодец, — и продолжает путь.

«Соседка пять раз мой ролик посмотрела, говорит, даже расплакалась»

В течение пяти лет почти каждый вечер в воскресенье семья Ермаковых из Минска проводила так: мама, папа и дочка садились у телевизора и включали шоу «Голос».

Маша Ермакова, ученица гимназии № 7 Минска. К шоу девочке помогали готовиться педагоги Ирина Романовская и Екатерина Сокол.

— Как я туда хотела, — мечтательно растягивает 10-летняя Маша. — Представляла, как выхожу на сцену. А когда узнала, что меня зовут на слепые прослушивания, расплакалась.

— Почему?

— Потому что было лето, только закончились экзамены в гимназию, я уехала в танцевальный лагерь. Я целый год хотела туда попасть, и хоть пять денечков там побыть. А тут звонят родители: «Собираемся в Киев, мы прошли отбор». Помню, сижу вечером дома на кухне, радоваться нужно, а я плачу.

В лагере Маша все-таки отдохнула, вернулась туда сразу после выступления на украинском шоу «Голос. Дети». На слепом прослушивании девочка спела Summertime Эллы Фитцджеральд. Судьи повернулись к ней уже на первых секундах.

— Ожидала?

— Мечтала, — не скрывает радости юная артистка. — Вообще, сразу мне не очень нравилась эта песня. Ее заметила моя преподаватель по вокалу. Прислала маме, предложила попробовать. Но это джаз… Мне было скучно. А потом я, наверное, повзрослела. Через полгода выучила ее сама. Пришла к Ирине Ивановне (Ирина Романовская — преподаватель Маши по вокалу. — Прим. ), говорю: «Хотите покажу?»

— У нас в тот день было родительское собрание, — продолжает историю дочки мама. — Ирина Ивановна подходит ко мне: «Ну Маша меня сегодня просто убила».

С мамой и дочкой журналсты сидят в офисе. У Маши длинные волосы, большие глаза. Голос низковатый, тембр, отмечают педагоги, необычный.

На календаре вторник — у ребенка самый легкий день недели: шесть уроков и вокал. В другие дни девочка бывает занята до позднего вечера — гимназия, танцы, вокал, сольфеджио.

— Вчера портфель около одиннадцати собирала, — смеется ученица. — Засыпаю я быстро, поэтому высыпаюсь хорошо.

Даже в выходные Маша просыпается рано. То, что девочка в семье голосистая, заметили, когда ей было лет пять.

— Приехала я летом к бабушке, а она все напевала «Лесного оленя». А мне так понравилось, прошу: «Научи!», — Маша вспоминает с чего все начиналось. — Она разыскала распечатку со словами, но бумажка не понадобилась. Я так запомнила, пока бабушка мне под нее завтраки готовила.

Бабушка и подсказала родителям показать внучку педагогу по вокалу. Педагог оценила: «Нужно развивать талант». Но на вокал девочку записали только через год. Пожалели: начиналась школа, да и из увлечений были уже танцы.

— Заниматься я стала только во втором классе и сейчас чувствую, что мне не хватает этого года, — делится наблюдениями маленькая девочка.

— Серьезно?

— Конечно! Чем раньше начинаешь, тем больше опыта, — отвечает Маша. — Я бы, например, хотела поступить в консерваторию, но за фортепиано села только в этом году. Моя преподаватель Наталья Михайловна говорит: «Маша, как же мне тебя жалко».

— Почему?

— Потому что лучше начинать лет с шести.

Маша улыбается и постоянно ерзает на стуле.

— Просто мне тяжело долго сидеть на одном месте, — опережает она вопрос. — Даже, когда сольфеджио занимаюсь, прошу у педагога пару минут перерыва: то колеса покручу, то немного попрыгаю. А еще я танцевать люблю. С «Масками», коллективом в котором занимаюсь, мы объездили кучу стран и получили уже около 40 дипломов.

На «Голос. Дети» Ермаковы поехали семьей.

— Еще весной мы приехали на прослушивание к кастинг-менеджерам. Тех, кто им понравился, они спускали на этаж вниз — там уже сидели продюсеры, — описывает Маша. — Помню, ждем с ребятами под кабинетом, а у всех с собой флешки с музыкой. Флешки такие, что выдвигаются-задвигаются. И только слышно «щелк-щелк» — нервы.

— Так страшно?

— Самое страшное, это было услышать: «Мы вам позвоним». Я думала, это значит, приходите в следующем году, — делится переживаниями Маша.

Оказалось, нет. И Ермаковым, действительно, позвонили. Случилось это в конце мая, у Маши как раз начинались вступительные экзамены в гимназию.

— Нас предупредили: списков пока нет, но 90%, что мы прошли, — говорит Ирина. — Дочке мы не сказали, не хотели ее перед диктантами и контрольными тревожить. Ждали пока придет окончательный ответ и закончатся экзамены.

В общем, ждали июня. Записывали программу тоже летом. А показали ее по телевидению на прошлых выходных.

— После этого мы с папой встретили в лифте соседку, — продолжает девочка. — Она спросила: «Откуда ты, Машенька, едешь? Опять с танцев». А я радуюсь — была на проекте. Вечером звонок в дверь, и там тетя Оля с большой шоколадкой и коробкой конфет. Говорит, пять раз мой ролик посмотрела, даже расплакалась.

— Как-то все у тебя, Маша, легко.

— С учебой сложно. У меня в этом году в дневнике даже пятерки по математике появились. Я так расстраиваюсь. Сажусь за задачу, а она не решается. Злюсь — надоело. Ну ничего, все равно в четверти две девятки.

— А остальные?

— Десятки.

— Маша, а отдыхаешь ты когда?

— Ну, у меня все одноклассники так живут, кто на вокал ходит, кто на хоккей или на плаванье, — перечисляет как ни в чем не бывало девочка. — Зато представьте, когда я стану бабушкой, сколько всего интересного смогу внукам рассказать.