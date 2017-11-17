Курс биткоина впервые превысил $8000 17.11.2017, 15:35

Курс криптовалюты вырос на фоне тестирования системы продажи фьючерсов на Чикагской бирже CME Group.

Курс биткоина достиг нового исторического максимума. На торгах ночью 17 ноября стоимость самой дорогой криптовалюты на бирже Bitfinex превысила $8000. Затем курс скорректировался, и утром биткоин торговался в районе $7500–7900 за монету, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Капитализация биткоина на 13:30 по белорусскому времени составляет около $130 млрд, пишет РБК.

Курс биткоина отреагировал на продолжение истории с фьючерсами на биткоин, рассказывает редактор отраслевого портала Happy Coin Club Валерий Смаль. В конце октября о планах запуска фьючерсов на биткоин заявили на Ч​икагской бирже CME Group, крупнейшей в мире площадке по торговле деривативами. «Сегодня ночью как раз, когда вырос биткоин, в США проходило тестирование системы работы с фьючерсами», — объясняет Валерий Смаль. Это, по его словам, и подтолкнуло валюту к росту.

Еще одна причина роста, добавляет эксперт, скорее всего, связана с тем, что в последнее время на рынке ходят слухи о скором приходе крупных институциональных инвесторов. «По неофициальной пока информации, ожидается, что в декабре на рынке будет приток институциональных инвесторов. Возможность притока новых больших денег и дает ему сейчас рост», — объясняет Смаль.