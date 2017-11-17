Еще один случай дедовщины: Солдат повесился после перевода из Печей 17.11.2017, 16:25

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Павел Старенков

Неуставные отношения в армии продолжают оставаться на повестке дня.

Смерть Александра Коржича в военной части в Печах и разбирательство, начатое в связи с этим, дало надежду на справедливость и другим родителям погибших военнослужащих. Несмотря на заявление председателя Следственного комитета Ивана Носкевича о повторной проверке всех подобных случаев, дело 19-летнего Павла Старенкова до сих пор остается без внимания силовиков, а письма и жалобы родителей — без ответа. Помимо силовиков, поисками Паши занимался отряд "Ангел", но все безрезультатно. Через три месяца тело парня нашли рыбаки в нескольких километрах от части. Экспертиза не смогла установить, был ли он убит, пишет Еврорадио.

После школы Павел Старенков пошел учиться на механика лифтов в могилевский электротехнический колледж. Поработав в областном центре по специальности, парень решает продолжить обучение, но не поступает. А 26 мая 2016 года Павла призывают в воинскую часть 44540 под Жодино, откуда после присяги направляют на учебу в 12-ю школу знаменитого Объединенного учебного корпуса №72 в Печах.

"Он мне звонил из Печей в июле и очень плакал, был очень расстроен, — рассказывает мама Павла Валентина Старенкова. — Я у него спросила, трудно ли служить, он ответил, что трудно. Но больше ничего не рассказал, может, рядом с ним стоял кто-то. В августе я к нему приехала, но он уже ничего не говорил, не жаловался ни на что. Понимаете, может, ему приказали, может, какие-то разовые случаи были".

Фото: Валерий Пригарин/horki.info

Семья Старенковых живет в деревне Ходосы Могилевской области, поэтому деньги на карточку чаще переводили родственники из Минска и Могилева.

"Честно говоря, я уже не помню, сколько мы денег ему давали, — продолжает мать парня. — Он же у нас один, поэтому мы не жалели и не зацикливались на этом вопросе. Передавали ему разные передачи — носки, лосьоны для бритья... Родственники клали деньги на карточку, кто по 20, кто по 40 рублей, но мы не считали. Телефон у него был, и мы, естественно, клали на него деньги. Если банкомат не работает, то тетя клала деньги. Но тоже не подсчитывали. 10-20 рублей — только звони, только, чтобы все было в порядке!"

Часто ездить с белорусско-российского пограничья под Минск, чтобы посетить сына в армии, не получалось. Во время редких встреч Валентина Старенкова никаких синяков или царапин у Павла не замечала. Запомнилось, как сын жаловался на то, что очень долго не берут стирать одежду. За время учебы в Печах Павел попал в медсанчасть с каким-то кожаным раздражением. Об этом парень рассказывал матери без подробностей, мол, начала зудеть кожа, почти неделю лечился. В ноябре, получив специальность, парень возвращается служить в Жодино.

Фото: Валерий Пригарин/horki.info

"Прибыл он в часть, позвонил мне и был очень расстроен, — вспоминает мать Павла. — Он попросил денег, мы спросили, сколько, говорит: сколько переведем. Мы передали его просьбу тете из Минска. Она после работы вечером в четверг перевела ему 40 рублей. В пятницу они пришли, а в субботу Паша уже исчез. Кстати, эти деньги оказались в результате нетронутыми. В четверг вечером Паша снова мне звонил, был расстроен. Я спросила: "Что, Паша, плохо тебе? Это же временно, отслужишь этот период, придут младшие, тогда и ты будешь ими командовать". А он ответил, что не будет так относиться к молодым. Спрашивали, чем ему помочь, он сказал о деньгах, мы сказали, что деньги уже перевели. Сказала, что передам ему бандероль! Но голос у него был очень расстроенный. А в пятницу снова позвонил. Или кто-то рядом был, или приказал кто-то, но сказал только два выражения: "У меня все нормально! У меня все нормально!". И на этом телефон отключился!"

В субботу, 12 ноября 2016 года, родственники ждали от Павла звонка. В выходные парень чаще звонил, "так как меньше руководства, может и до обеда набрать, и после обеда". Но на этот раз Паша даже не отвечает на СМС от родителей. Вечером по телефону сообщают, что Паша исчез. Как такое могло произойти и по какой причине, никто не объясняет.

"Там были ребята, земляки, с которыми призывался вместе, призвавшиеся на полгода раньше, — продолжает Валентина Старенкова. — Никто ничего не знал. Я сразу позвонила его однокласснику, который на полгода раньше призывался туда, спросила телефон у его мамы. Спрашиваю у него: видел ли ты Пашку? Ответил, что в обед видел, а сейчас стоит в наряде и ничего не знает. Спросила, как встретили в части Пашу, то он также не знал".

Нашли Павла Старенкова в начале февраля 2017 года на берегу реки Плисы рядом с деревней Залесье, что в нескольких километрах от Жодино и в километрах 13-и от знаменитых Печей. Парень якобы повесился на березе прямо на берегу реки. Несмотря на близость самого Жодино и двух деревень, его не могли найти почти три месяца — всю зиму, когда на деревьях нет больше листьев и берега реки просматриваются далеко.

"Минский следователь, который вел дело, так как часть в минской области находится, написал, что-то вроде "следствие приостановлено до выяснения дополнительных обстоятельств", — говорит мать Павла. — Борисовские следователи, которые разбирались в случившемся, так как тело нашли в Борисовском районе, отказались возбуждать уголовное дело, так как суицид. Экспертиза показала, что останки действительно принадлежат Павлу, но насильственная ли это смерть, установить невозможно, так как отсутствуют мягкие ткани".

Фото: Валерий Пригарин/horki.info

Только в сентябре в качестве доказательства суицида военные передали родителям копию дневника Павла, где среди описания военных будней находятся стихи о смерти. Но Валентина Старенкова убеждена, что почерк там совсем не Паши, да и не склонен ее сын к ведению дневников.

"Когда учился в военной школе, то вел тетрадь, рисовал там какие-то схемы, писал учебные вопросы, вот там его почерк. А в этом дневнике не его почерк. Муж это сразу сказал. Он же у нас один, мы же с ним всегда вместе что-то рисовали, писали... мы же знаем! Ну, не его это почерк и все! Да и никогда он ничего не писал. Если время свободное, то садился за компьютер. Летом съездит к друзьям на велосипеде, где поиграет в футбол... Ну, что будет в дневник писать молодой парень? Он лучше позвонит кому-нибудь, поговорит... ну какие стихи!? Он в свободное время все ремонтировал компьютер, то разберет, пылесосом почистит, провода поправит... Какие стихи?"