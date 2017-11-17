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Польша призвала другие страны Европы отказаться от российского газа

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  • 17.11.2017, 16:52
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ВИТОЛЬД ВАЩИКОВСКИЙ
ФОТО: EPA

Польша полностью откажется от российского газа в 2022 году.

Польша убеждает другие страны, в частности Хорватию, отказаться от поставок газа из России, заявил в интервью «Польскому радио» министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский.

Говоря о противодействии Варшавы строительству «Северного потока-2», Ващиковский отметил, что Польша побуждает к этому другие государства, и подтвердил намерение Польши отказаться от продления контракта на поставку российского газа, который истекает в 2022 году.

«Мы хотим завершить в 2022 году российский контракт. Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира. Также мы приняли техническую программу сотрудничества с Соединенными Штатами», — заявил он.


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