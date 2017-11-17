Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет 17.11.2017, 17:15

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Фото: EPA

Рейтинг авторитетного американского издания возглавил канадский музыкант.

Авторитетное американское издание Forbes (перевод — nv.ua) назвало самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей в 2017 году.

Первое место в рейтинге занял канадский музыкант Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd. Годовой доход артиста составил 92 миллиона долларов. Отметим, что в списке Топ-100 самых высокооплачиваемых звезд 2017 года The Weeknd занимает шестое место.

На втором месте оказался певец Джастин Бибер, который за год заработал 83,5 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров певица Адель, годовой доход которой составил 69 миллионов долларов.

С четвертого по восьмое места рейтинга самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет достались перспективным спортсменам НБА и Национальной футбольной лиги США. Замыкают первую десятку рейтинга певица Тейлор Свифт (44 миллиона долларов) и модель Кайли Дженнер (41 миллион долларов).

Топ-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет в 2017 году

- The Weeknd, музыкант, 92 млн $

- Джастин Бибер, музыкант, 83,5 млн $

- Адель, певица, 69 млн $

- Кевин Дюрант, спортсмен 60,6 млн $

- Эндрю Лак, спортсмен, 50 млн $

- Рори Макилрой, спортсмен, 50 млн $

- Стефен Карри, спортсмен, 47,3 млн $

- Джеймс Харден, спортсмен, 46,6 млн $

- Тейлор Свифт, певица, 44 млн $

- Кайли Дженнер, модель, 41 млн $