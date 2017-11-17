Сотрудники «Новой газеты» выбрали главного редактора 17.11.2017, 17:33

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Сергей Кожеуров

Фото: «Новая газета»

Новый главный редактор ранее занимал пост генерального директора газеты.

Новым главным редактором «Новой газеты» стал Сергей Кожеуров, который до этого занимал пост генерального директора издания. На голосовании, прошедшем в пятницу, 17 ноября, Кожеурова выбрали сотрудники редакции большинством голосов. Дмитрий Муратов, проработавший главным редактором «Новой» 22 года, участвовать в выборах отказался, сообщает «Немецкая волна».

Сергей Кожеуров является одним из основателей «Новой газеты», также он был первым главным редактором издания, проработав в этой должности до 1995 года.

«Я был первым главным редактором «Новой газеты». И моя задача в том, чтобы не стать последним», - сказал Кожеуров после оглашения результатов.

Бывший главред Дмитрий Муратов подчеркнул, что на него никто не оказывал давления и решение об уходе со своего поста он принимал самостоятельно. Муратов останется работать в газете председателем совета директоров и редакционного совета.

«Новая газета» начала выходить в 1993 году - ее основали журналисты, покинувшие «Комсомольскую правду», в том числе, Кожеуров и Муратов. Выборы главного редактора прописаны в уставе и проводятся в редакции каждые два года.