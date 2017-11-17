Александр Венгерский: Я заработаю 5 тысяч евро и сам отдам их в детдом 5 17.11.2017, 17:58

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Болельщик-патриот, выбегавший на поле с бело-красно-белым флагом, уехал за рубеж.

Активист из Вилейки Александр Венгерский, известный тем, что выбежал на поле во время матча БАТЭ — «Арсенал» с бело-красно-белым флагом, уехал «в одну европейскую страну». Он намерен находиться за рубежом 4—5 месяцев.

Тем временем Венгерского ждет суд с БАТЭ. Футбольный клуб намерен взыскать с него 5 тысяч евро в счет штрафа, наложенного Европейской федерацией футбола.

После своей акции Венгерский уже отбыл 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство и «неповиновение законному требованию должностного лица».

Добавим, что еще в день проведения акции на стадионе знакомые Александра сообщали, что он, возможно, попытается воспользоваться ситуацией для получения политического убежища.

Корреспондент «Народной Воли» обратился к Александру Венгерскому за комментарием, и тот сообщил, что на суде присутствовать не будет.

— Я сейчас нахожусь за границей, работаю, — рассказывает Александр. — Надеюсь, что суд объективно разберется в обстоятельствах дела, но для меня не будет трагедией, если процесс проиграю. Правда, не дожидаясь судебного решения, я уехал в одну европейскую страну, где уже некоторое время работаю. Уехал именно для того, чтобы заработать деньги на оплату штрафа. Хотя намерен их передать напрямую в детский дом.

— Значит, на суд вы не собираетесь?

— Я не вернусь в Беларусь, пока не заработаю 5 тысяч евро. Если суд перенесут, то будет хорошо, но за пределами страны буду находиться примерный 4—5 месяцев. Затем передам деньги в детский дом и только после этого приду в суд. Если же судебное решение не в мою пользу будет принято заочно, без моего участия, то либо буду обжаловать его, либо вынужден буду заплатить еще 5 тысяч евро.

— Может, в таком случае по итогам судебного решения лучше отдать деньги клубу, а уже затем совместно с БАТЭ передать их в детский дом? Будет такой своеобразный акт примирения…

— Я принципиально хочу показать, что готов отвечать за свои действия, но на благотворительность деньги передам сам. Если же борисовчане еще 5000 евро отсудят, то и эту сумму, думаю, сообща найдем. Пусть им будет легче на душе и сердце…