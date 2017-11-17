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Умер генеральный консул Беларуси в Стамбуле

  • 17.11.2017, 18:21
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Владимир Миронович

Владимиру Мироновичу был 61 год.

Белорусский дипломат, генеральный консул Беларуси в Стамбуле (Турецкая Республика) Владимир Миронович скоропостижно скончался 17 ноября, сообщает БелТА.

Владимир Миронович родился 26 сентября 1956 года. С 1978 по 1996 год работал на разных должностях в Белорусском политехническом институте, Госплане БССР, аппарате кабинета министров. Последующие двадцать лет работал в системе МИД, в том числе и в дипломатических представительствах Беларуси в Государстве Израиль, Соединенных Штатах Америки, Чешской Республике. С августа 2016 года возглавлял Генеральное консульство Беларуси в Стамбуле.


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