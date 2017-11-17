Николай Статкевич встретился с вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем 10 17.11.2017, 18:25

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Николай Статкевич

Разговор не был дипломатичным.

Сегодня лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич встретился с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, который прибыл в Минск с визитом. Николай Статкевич рассказал сайту Сharter97.org о подробностях своей встречи с одним из руководителей правительства Германии:

- Я очень рад встрече с Зигмаром Габриэлем, с которым я знаком уже много лет. Мне очень приятно, что социал-демократ занимает такой высокий пост в правительстве Германии.

Я рассказал Зигмару Габриэлю о положении дел в Беларуси: о преследовании активистов «Народнай Грамады», о репрессиях против членов Белорусского Национального Конгресса, независимого профсоюза РЭП, рассказал о давлении на одного из лидеров БНК Владимира Некляева.

Я поставил главу МИД Германии в известность о пытках, которые применяются в тюрьме КГБ и других тюрьмах Беларуси. Также высказал свое мнение насчет контактов с диктатором Лукашенко на самом высоком уровне. Моя позиция известна: я считаю, что подобные встречи вредят репутации Европейского Союза. Не рационально вознаграждать Лукашенко подобными контактами, ведь они плохо воспринимаются самими белорусами. 80% белорусов негативно относятся к подобным встречам, они вредят имиджу Европейского союза и Германии.

Зигмар Габриель рассказал мне о своих встречах с властями Беларуси и мотивах германской стороны.

Разговор был не самый дипломатичный, но он был честный. Честный разговор двух социал-демократов.