Стало известно, какой будет погода в ближайшие дни 17.11.2017, 18:26

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Фото: БелТА

Ноябрь в этом году теплее обычного.

В ноябре температурный фон за первую половину месяца в среднем превысил климатическую норму на 2°C. А в воскресенье погода начнет перестраиваться на зимний лад, и на следующей неделе ненадолго похолодает. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

18 ноября, в субботу, ночью в отдельных районах, днем по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная днем 0…+5°С.

19 ноября, в воскресенье, под влиянием фронтальных разделов смещающихся со Скандинавии, на большей части территории нашей страны пройдут кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2°С, максимальная днем 0…+5°С.

В понедельник, 20 ноября, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная днем −1…+4°С.

21 ноября, во вторник, ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-западной половине Беларуси кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью подморозит до 0…−5°С, максимальная температура днем −2…+3°С.

22 ноября, в среду, в отдельных районах Беларуси пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью понизится до −1...7°С, максимальная температура днем составит −3…+3°С.