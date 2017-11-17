Крокодил против диктатора 1 17.11.2017, 18:41

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Роберт Мугабе

Фото: Reuters

Что нужно знать о перевороте в Зимбабве.

Уже сегодня, 17 ноября, в Зимбабве должен смениться президент - вместо многолетнего диктатора Роберта Мугабе, который развалил экономику страны, им станет его бывший соратник Эммерсон Мнангагва. Какое отношение к борьбе политических групп в Зимбабве имеют всемирно известные бренды Gucci и Lacoste и что устранение Мугабе означает для страны и Африки в целом, выяснял "Апостроф".

Военный переворот в Зимбабве отстранил от власти самого старого руководителя государства в мире и одного из последних представителей этого поколения политиков в Африке – 93-летнего Роберта Мугабе. Сразу отметим, что формально переворота не было, ведь военные и временное правительство это так не называют. Если бы Зимбабве объявило о военном перевороте, Африканский Союз мог бы приостановить членство страны в организации и ввести санкции.

Правящая партия ЗАНУ-ПФ назвала события последних дней бескровным переходом власти и заявила, что "ради Конституции и здравого смысла нации" первую семью страны взяли под стражу, и она "в безопасности". Временным главой государства до выборов, которые запланированы на весну 2018 года, уже сегодня должен стать Эммерсон Мнангагва, пока вице-президент. В четверг объявили, что в течение двух суток Зимбабве получит новое правительство.

Мугабе не угрожает суд, а тем более – смертная казнь. Ранее СМИ информировали, что Мугабе согласится уйти с должности, если первой леди дадут покинуть страну и получить политическое убежище. По слухам, Грейс Мугабе уже в соседней Намибии (в правительстве этой южноафриканской страны это отрицают) и позже, вероятно, переберется в ЮАР, где родилась. Временное правительство Зимбабве сообщило, что Роберт Мугабе согласился освободить президентское кресло и отправиться в ЮАР, приняв предложение своего коллеги Джейкоба Зумы.

Gucci и Lacoste

Что же вызвало смену власти? 6 ноября президент Мугабе по просьбе жены отстранил от должности вице-президента своего младшего коллегу – 71-летнего представителя правящей партии Эммерсона Мнангагву, ветерана освободительной войны по прозвищу Крокодил. Похоже, для военного руководства страны это стало последней каплей. Причина отставки понятна: Мнангагву рассматривали как преемника Мугабе, потому что он, как и нынешний президент, был лидером освободительного движения в Зимбабве и представляет партию власти. Сам Мугабе на посту президента видел жену Грейс, не менее одиозную, чем он сам. До сих пор о ней говорили как о де-факто главе государства.

Поиски преемника активизировались из-за возраста и состояния здоровья правителя: Мугабе болен раком предстательной железы и регулярно лечится за рубежом. Отставка вице-президента засвидетельствовала борьбу между лагерем Грейс Мугабе, который получил название G40, поколение сорокалетних (первой леди - 52), и так называемой группой Lacoste, которую представляют Мнангагва и другие сторонники одежды от этого французского бренда.

Режим Мугабе прославился "интересными" видением экономики и механизмами выхода из финансового кризиса. Правитель – экстравагантностью (достаточно взглянуть на его праздничные костюмы) и абсурдными высказываниями, критикой в адрес США. Первая леди - агрессивностью и драками, жаждой роскоши и странными ее объяснениями, из-за чего ей дали прозвище Гуччи-Грейс или Мисc Гуччи. Ее, в отличие от первой жены Мугабе, уже покойной Салли Хейфрон, народ не любит из-за ужасного характера.

Осень патриарха

Премьер-министром Зимбабве Роберт Мугабе стал еще в 1980 году, а последние 30 лет он непрерывно руководил государством на посту президента. Дольше у власти среди африканских политиков находятся только президенты Камеруна и Экваториальной Гвинеи Пол Бия и Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

За два десятилетия до назначения премьером Мугабе основал маоистское партизанское движение Африканский Национальный Союз Зимбабве (ЗАНУ). После его прихода к власти в Зимбабве установилась однопартийная диктатура, а экономическую политику резко развернули налево. В частности, в 2001 году власти устроили экспроприацию наделов белых фермеров в пользу чернокожего населения. Доля белого населения составляла всего 1%, однако оно владело 70% пахотных земель. Поэтому сельскохозяйственная отрасль Зимбабве очень сильно пострадала.

Именно из-за этих шагов западные страны прекратили предоставлять Зимбабве помощь и ввели санкции. Под персональные санкции США и ЕС попали супруги Мугабе и еще несколько десятков деятелей.

В 2005 году власти под видом борьбы с антисанитарией провели операцию по уничтожению трущоб, в результате которой по меньшей мере несколько тысяч зимбабвийцев остались без крыши над головой. И хотя Мугабе обещал предоставить беднякам новое жилье, он этого так и не сделал. Этот шаг президента объясняют местью за поддержку оппозиции на выборах.

Еще во времена премьерства Мугабе его правительство в ответ на восстание устроило настоящие этнические чистки среди народности матабеле (сам Мугабе является представителем этноса шона): тогда, по разным оценкам, казнили от 4 до 30 тыс. людей.

Соучредитель Центра исследования Африки, кандидат политических наук Александр Мишин рассказал, что авторитет Мугабе внутри страны очень сильно подорван из-за скандалов в его окружении. В частности, из-за поведения его жены и детей, которые "позволяют себе открыто щеголять чрезмерной роскошью и невиданными финансовыми затратами на фоне огромной нищеты в стране".

"Также авторитет Мугабе подорван в глазах ветеранов войны за независимость страны от британцев, потому что он планирует передать власть молодым политикам из группы G40, которые, по их мнению, этого не заслужили. При этом Мугабе начал чистку государственного аппарата от людей, которые как раз относятся к поколению эпохи освободительной борьбы. Больше всего местное население критикует Роберта Мугабе за проведение операции "Уборка мусора" в 2005 году", - объясняет Мишин.

Он добавил, что акции протеста, которые начались в июле 2016 года, возникли из-за экономического кризиса и стагнации, которая продолжается с 2000 года.

"Именно с момента начала конфискации земель белых фермеров местная экономика пришла в упадок, и страна пережила фантастическую гиперинфляцию. В ходе протестов в наши дни люди требуют от правительства прекратить политику репрессий против оппозиции, преодолеть массовую безработицу и бешеную коррупцию, платить зарплаты государственным служащим вовремя. Митингующие требуют наказать министров-коррупционеров в правительстве Мугабе. Также людей возмущает деятельность местной полиции, которая очень грубо ведет себя в отношении рядовых граждан", - подчеркнул специалист.

Значение переворота

Смещение супругов Мугабе Мнангагва и его соратники сейчас объясняют попыткой разрушить идеалы революции. Для большинства граждан Зимбабве назначение нового президента - хорошая новость. Однако экономическую ситуацию в стране оно существенно не улучшит. К сожалению, годы провального экономического управления загнали ее в такой кризис, выходить из которого придется еще не одно десятилетие. В 2007-2008 годах произошел пик кризиса – тогда инфляция выросла на 231 млн процентов. В 2009-м Резервный банк Зимбабве ликвидировал зимбабвийский доллар и перешел на расчеты в долларах США, южноафриканских рэндах и других валютах. Однако рецепт оказался краткосрочным, ведь вскоре "зеленые" закончились. Сейчас в стране действуют так называемые монетные облигации.

Интересно, что от гиперинфляции некоторые зимбабвийцы спасаются биткоинами. Зимбабве – одна из стран, где эта криптовалюта получила широкое распространение. Еще одна из этого ряда – Венесуэла, где причины аналогичны. Поскольку зимбабвийская валюта особой ценности не имеет, население пытается хранить средства в биткоинах, оплачивает ими товары и услуги. И хотя криптовалюта также может обвалиться, риски не столь велики, как в случае с национальной валютой.

По мнению Александра Мишина, до выборов, которые должны состояться в следующем году, не стоит ожидать изменений ни во внешней, ни во внутренней политике Зимбабве. Конечно, если президентом станет Мнангагве. Подтверждением этому может быть и то, что, по слухам, военные, организовавшие мятеж, координировали свои действия с Китаем, основным союзником Зимбабве в его политике "Смотри на Восток".

"Однако если на выборах летом 2018 победит оппозиция во главе с Морганом Цвангираи, то политика будет пересмотрена и Зимбабве развернется на Запад, - добавил он. - Результат будет зависеть от степени консенсуса внутри кланов, существующих в рамках этнической группы шона".

Также специалист считает, что улучшение экономической ситуации возможно, поскольку страна интересна иностранным инвесторам, прежде всего, благодаря потенциалу горнодобывающей отрасли и АПК. Однако это будет зависеть от уровня политической стабильности во время переходного периода.

События в Зимбабве имеют определенное значение и для всей Африки, где много автократов и политических долгожителей. Мишин подчеркнул, что каждая страна континента имеет свои особенности, однако тревога отдельных лидеров будет расти.

"Для других государств Африки здесь важны два момента. Во-первых, справедливость и адекватность оценок Африканского Союза и Сообщества развития Юга Африки (торгово-экономический союз, объединяющий 14 стран, - прим.) о событиях в Зимбабве, ведь в политический плоскости – это настоящий переворот. во-вторых, это плохой сигнал для других африканских политиков, которые находятся во власти длительное время (лидеры Камеруна, Экваториальной Гвинеи, Судана, Эритреи, Бурунди и т.д.). Они будут наращивать инвестиции в спецслужбы и усиливать армии. Возможно проведение превентивных перестановок в высшем руководстве вооруженных сил этих стран или даже чисток", - подытожил эксперт.