Минское «Динамо» отменило тренировку во Владивостоке из-за снегопада 17.11.2017, 19:08

«Зубры» отменили тренировку во Владивостоке, которая должна была пройти накануне матча с «Адмиралом».

Как сообщает пресс-служба «зубров», столичная команда не смогла добраться до арены из-за сильного снегопада.

«Когда динамовцам пришло время ехать на раскатку, ясный морозный денек был сметен адским снегопадом — первым для Владивостока нынешней зимой. Город насмерть стал в пробках и возможностей добраться до арены не осталось никаких. Единственным решением в этих обстоятельствах была отмена тренировки», - сообщает официальный сайт минчан.

Матч «Адмирал» — «Динамо» Минск пройдет 18 ноября. Начало — в 10.00 по белорусскому времени.