Александр Кабанов: Декрет №3 еще не вышел, но люди крайне недовольны 5 17.11.2017, 19:19

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Александр Кабанов

Фото: «Радыё Свабода»

Обновленный декрет «о тунеядцах» снова вызывает больше вопросов, чем ответов.

«Недовольство в обществе не уменьшит и новая редакция», - убежден активный участник маршей рассерженных белорусов Александр Кабанов. Об этом он рассказал в интервью «БелГазете».

- С легкой руки чиновников декрет N3 «О предупреждении социального иждивенчества» трансформировался в декрет «О содействии занятости». Это победа здравого смысла?

- Власти поняли, что напортачили с «декретом о тунеядстве», но отменить его не смогли - для них это как поражение. Поэтому сейчас предпринимаются попытки смягчить прежний декрет. Но недовольство в обществе не уменьшит и новая редакция декрета, который коснется очень многих людей, беззащитных людей.

- Названия разные, а чем отличается суть документа? Если раньше хотели ввести «налог на тунеядство», то сейчас планируют заставить «тунеядцев» платить по себестоимости за все услуги, оказываемые государством. Суть осталась прежней - изъять деньги у части граждан.

- Я не понимаю, как власть будет реализовывать декрет технически. Больной человек придет в поликлинику - а с него потребуют энную сумму за медицинскую помощь? Человек болен, но у него денег нет - государство откажет в медицинской помощи?

Власти объясняют появление декрета желанием легализовать теневые доходы. Всем, кто сегодня получает зарплату в конвертах и не платит налоги, безразличны нюансы: они придут в поликлинику - и заплатят по счетам. Но на самом деле многие люди просто-напросто не могут трудоустроиться. Не представляю, как будет работать декрет, да и чиновники, как мне кажется, тоже не представляют. Власти анонсировали, что новый декрет вступит в силу с 1 октября, но его нет до сих пор. Перед чиновниками поставили задачу, которую они не смогли выполнить.

- Какие слои населения новый декрет затронет больше всего?

- Мне кажется, в первую очередь декрет коснется сельских жителей: в деревне с работой хуже всего. Кто-то может себе позволить ездить в город на работу, но многим такое удовольствие просто не по карману. Закрывается много предприятий. Недавно у нас в Березе закрылись два предприятия - не имею представления, где у нас можно найти новую работу.

- Как народ может воспринять обновленный декрет?

- Я постоянно нахожусь в разъездах: то в Пружанах, то в Ивацевичах, в Березе, в деревнях - декрет еще не вышел, но люди крайне недовольны. Вице-премьер Владимир Семашко недавно заявил, что население оплачивает только 16,8% за отопление, - народ возмутился. Выход декрета будет воспринят людьми негативно, причем не только той частью общества, которую он затронет непосредственно. Даже МВФ заявил: отменяйте декрет полностью!

- Все шаги, которые власти предпринимают в социально-экономической сфере, априори воспринимаются негативно?

- Да. Происходит реальное обнищание населения, работы нет, зарплаты очень низкие, цены растут. Произошло расслоение общества. На самом верху благополучно себя чувствуют именно чиновники; не бизнес, не фермеры, не рабочие. Люди видят, в каких домах живут чиновники, на каких автомобилях разъезжают, а у людей нет ничего, хотя они работают в поте лица, но не получают тех благ, на которые рассчитывают. Недовольство накапливается, и оно должно найти какой-то выход.

- Вас лично «декрет о тунеядцах» не затронул никак?

- Ни меня, ни моих родственников и близких декрет не коснулся, но затронул друзей и знакомых. Вопрос в другом: сегодня декрет меня не коснулся, но затронет завтра. Декрет может коснуться любого гражданина страны.

Поэтому я не могу сказать: раз не коснулось меня лично, значит, мне по барабану. Происходящее в стране касается любого гражданина - любой декрет, любой закон может ударить по каждому.