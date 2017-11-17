Власти отключи в Боровлянах свет на улицах, чтобы сэкономить бюджет 2 17.11.2017, 19:58

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Жители поселка Боровляны в Минской области пожаловались в Генпрокуратуру на то, что у них на улицах не горит свет.

- В нашем поселке фонари не горят ни зимой, ни летом. Осенью включили на пару дней фонари, но потом вновь отключили, - рассказывает kp.by местный житель Юрий. - И так уже не первый год. Зимой у нас просто ужас! Например, я езжу на машине и ловлю себя на мысли: замечаю пешеходов уже в последний момент, а улицы у нас узкие, без пешеходных дорожек. Есть вероятность аварии! А когда у нас ремонтируют дороги, идешь и думаешь, как не провалиться в яму. Также люди встречают друг друга с работы - одному действительно страшно ходить.

Боровлянцы и раньше обращались с этой проблемой в Миноблисполком, но ситуация не менялась. После жалобы в Генпрокуратуру провели проверку.

- В ходе проверки выявлено, что в Минской области несколько лет существует практика неправомерного отключения ночного уличного освещения летом, а в некоторых районах еще и зимой, - рассказали в Генпрокуратуре. - Райисполкомы не только знали о ситуации, но и сами принимали меры по регулированию освещенности. Например, письмом райисполкома Минским электросетям предложено отключать освещение ночью в летний и зимний периоды для экономии бюджета.

Однако экономия средств оказалась не такой уж и эффективной. Из-за отключения освещения Минский район в 2016 году сэкономил 100 тыс. рублей - это всего 6,2% от понесенных затрат. Вместе с тем отсутствие света на улицах привело к увеличению преступлений.

- На территории Боровлянского сельисполкома летом 2017 года число краж в ночное время увеличилось на 125% по сравнению с прошлым годом, с 12 до 27, - объясняют в Генпрокуратуре. - А число умышленных телесных повреждений возросло на 166% (с 3 до 8), мелких хулиганств - на 132% (с 22 до 51), распитий спиртных напитков в общественных местах - на 339% (с 28 до 123), мелких хищений имущества - на 150% (с 6 до 15).

Подобная ситуация сложилась и на территории других районов Минской области, где также нет света. Генпрокуратура потребовала от облисполкома соблюдать закон «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» и не отключать свет на улицах в темное время суток, а виновных привлечь к дисциплинарной ответственности. В течение месяца облисполком должен принять меры по устранению нарушений и уведомить об этом прокуратуру.