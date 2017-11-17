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В США призвали Зимбабве «передать власть народу»

  • 17.11.2017, 20:05

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власть в Зимбабве должна вернуться в руки граждан.

Это произошло спустя несколько дней после отстранения военными диктатора Зимбабве Роберта Мугабе, передает strana.ua.

Об этом говорится в заявлении в официальном Twitter внешнеполитического ведомства США.

Рекс Тиллерсон
Фото: Getty Images

«Мы все должны работать над тем, чтобы власть вернулась в руки граждан Зимбабве согласно Конституции страны. У Зимбабве есть возможность встать на новый путь, который должен включать демократию и уважительное отношение к человеческим правам», — заявил Тиллерсон.

Он добавил, что исключительно народ Зимбабве должен выбирать свое правительство.


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