В США призвали Зимбабве «передать власть народу» 17.11.2017, 20:05

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власть в Зимбабве должна вернуться в руки граждан.

Это произошло спустя несколько дней после отстранения военными диктатора Зимбабве Роберта Мугабе, передает strana.ua.

Об этом говорится в заявлении в официальном Twitter внешнеполитического ведомства США.

Рекс Тиллерсон

Фото: Getty Images

«Мы все должны работать над тем, чтобы власть вернулась в руки граждан Зимбабве согласно Конституции страны. У Зимбабве есть возможность встать на новый путь, который должен включать демократию и уважительное отношение к человеческим правам», — заявил Тиллерсон.

Он добавил, что исключительно народ Зимбабве должен выбирать свое правительство.