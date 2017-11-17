Континентальный кубок: «Юность» разгромила британский «Шеффилд» 17.11.2017, 20:45

Фото: junost.org

Белорусы победили британцев со счетом 7:1.

Минская «Юность» сыграла с британским «Шеффилдом» на старте 3-го раунда Континентального кубка по хоккею. Никаких шансов белорусский клуб сопернику не оставил — 7:1, передает «Прессбол».

«Юность» — «Шеффилд» — 7:1

Шайбы: 1:0 — Когалев (1.20). 2:0 — Мицкевич (7.55). 3:0 — Туркин (13.54). 4:0 — Захаров (23.15). 5:0 — Развадовский (29.08). 6:0 — Словак (39.06). 6:1 — Рой (51.48). 7:1 — Туркин (59.29).

Вместе с «Юностью» и «Шеффилдом» в группе D выступят «Рунгстед» и «Курбадс».

Две лучшие команды из квартета получат путевки в суперфинал.