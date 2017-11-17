28 ноября пройдет «всебелорусский отсыпной» 7 17.11.2017, 21:03

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В этот день в офис можно будет прийти попозже.

Руководителей компаний просят разрешить своим сотрудникам в этот день задержаться в кровати на час-два, чтобы наконец-то выспаться.

С такой инициативой выступил Клуб анонимных любителей поспать. Это сайт, на котором можно оставить анонимное обращение к своему работодателю, чтобы он ввел официальный отсыпной раз в месяц и разрешил в этот день прийти на работу попозже, сообщает ecopress.by.

Сотрудники почти 100 минских офисов уже оставили свои заявки. Некоторые руководители уже пообещали протестировать 28 ноября это нововведение.

Сотрудники столичных офисов объединились в Клуб анонимных любителей поспать, чтобы отстоять свое право на здоровый сон и обратить внимание на проблему недосыпа, которая касается буквально каждого и, по оценке Центра по изучению сна при Калифорнийском университете в Беркли, уже приобрела масштабы эпидемии.

На сайт отсыпной.бел уже написали почти 100 человек, среди которых немало сотрудников известных компаний: Wargaming, ЕPAM, Vegas, МТБанк, Альфа-Банк и другие.

Активисты обещают написать письма в HR-службы всех компаний, сотрудники которых пожаловались на недосыпание, с предложением ввести раз в месяц официальный отсыпной, когда на работу можно прийти к 11:00.

28 ноября предлагается протестировать нововведение: любой минский офис может присоединиться к всебелорусскому отсыпному и проверить, насколько более эффективной станет работа выспавшихся сотрудников. Дата первого всебелорусского отсыпного была озвучена во время первого заседания неофициального Клуба любителей поспать.