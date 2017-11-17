Жители Псковщины из-за Островецкой АЭС останутся без интернета 5 17.11.2017, 21:15

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Фото: DPA

Крупногабаритное оборудование для БелАЭС лишит жителей Псковщины интернета и иных услуг связи.

В Псковской области возможны перерывы в работе услуг связи из-за прохождения по дорогам региона автопоезда, который везет крупногабаритное оборудование для Белорусской атомной электростанции, передает iluki.ru.

Автопоезд со шлюзом для строящейся АЭС (высотой 8,6 метра, длиной больше 40 метров, шириной 7,3 метра и весом в 221 тонну) пройдет по территории двух областей следующим маршрутом: Шимск — Старая Русса — Поддорье — Холм (Новгородская область) и Локня — Великие Луки — Невель (Псковская область) до границы с Республикой Беларусь.

Маршрут следования намечен в том числе и по улицам городов. Чтобы эта махина смогла проехать, придется временно демонтировать висящие через дорогу кабели, в связи с чем некоторое время абоненты будут лишены интернета и иных услуг связи.

Кроме Великих Лук, перебои со связью и интернетом возможны на территории Локнянского, Великолукского и Невельского районов Псковской области (отключения повлияют на работу телефонии, интернета и телевидения) в близлежащих от дороги населенных пунктах.

В зависимости от сложности работ перерывы работы услуг связи могут составить от 2 до 20 часов.