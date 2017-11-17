Белорусский футбол – самый комичный футбол в мире 2 17.11.2017, 22:15

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Апелляционный комитет рассказал, почему простил БАТЭ. Три повода улыбнуться.

Неделю назад Апелляционный комитет АБФФ вернул БАТЭ три очка, которых борисовчан в октябре лишил Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам. Однако мотивов принятия такого решения четко по горячим следам изложено не было, пишет «Трибуна».

Мотивировочную часть решения АБФФ опубликовала лишь 17 ноября. Почти полсотни абзацев, изложенных официально-деловым стилем, можно прочитать здесь. Мы же обратим внимание на три интересных факта, которые, возможно, заставят вас немного улыбнуться после напряженной рабочей недели.

Как Сергей Веремко штраф оплачивал, а письмо в АБФФ почти неделю шло

В мотивировочной части вердикта по «делу Веремко» довольно четко прописана хронология действий голкипера и клуба перед и после матча со «Слуцком».

В пятницу, 22 сентября, Сергей Веремко обратился в борисовское отделение «БПС-Сбербанка», чтобы оплатить штраф за выходку во время матча с «Минском». Однако средства не были перечислены из-за некорректности реквизитов. Этот факт подтвержден письмом и.о. управляющего борисовским офисом «БПС-Сбербанка».

В тот же день Веремко сказал Александру Ермаковичу, что оплатил штраф. Но голкиперу в клубе, похоже, не поверили и составили официальное письмо для АБФФ, в котором БАТЭ высказал сомнения в том, что Веремко все-таки оплатил штраф – в связи с этим на бумаге клуб попросил АБФФ подтвердить, что футболистом деньги были перечислены. Впрочем, это письмо по каким-то причинам пришло в федерацию лишь 6 дней спустя, 28 сентября.

Однако в БАТЭ сумели унять тревогу и в субботу Веремко был заявлен на матч со «Слуцком». О каких-то действиях Веремко по оплате штрафа в понедельник и вторник ничего не известно. Но в среду, спустя четыре дня после игры, голкипер вдруг пришел в банк с правильными реквизитами и оплатил штраф.

Итак, хронология событий по официальной версии выглядит как-то так.

Пятница, 22 сентября

– Веремко пришел в банк с неправильными реквизитами и не оплатил штраф.

– Веремко сообщил Ермаковичу, что оплатил штраф

– БАТЭ составил письмо для АБФФ, в котором попросил федерацию подтвердить оплату штрафа

Суббота, 23 сентября

– Веремко заявили на матч со «Слуцком».

Затем на протяжении трех дней никто никаких действий не предпринимал

Среда, 27 сентября

– Веремко пришел в банк с правильными реквизитами и оплатил штраф

Четверг, 28 сентября

– АБФФ получила письмо БАТЭ, датированное 22 сентября

В вердикте отдельно отмечено: нет оснований полагать, что это письмо могло быть составлено задним числом. Аргумент – номер документа 1709221, в котором зашифрованы год, месяц, число и номер по порядку. БАТЭ использует такой принцип документооборота.

Как Дисциплинарный комитет за соблюдением законов следит

Вскоре после снятия трех очков стало понятно, что с Дисциплинарным комитетом АБФФ не все в порядке.

В материале на «Трибуне» утверждалось, что нахождение в составе Дисциплинарного комитета Юрия Толкачева было нелегитимным. БАТЭ в своей апелляции указал на неправомерность нахождения в ДК еще и секретаря Алексея Нерушкина. Апелляционный комитет рассмотрел обе ситуации.

Сергей Румас официально заявил, что Толкачев не является штатным сотрудником АБФФ и не занимает в федерации каких-либо должностей. Поэтому участие в заседании Толкачева было абсолютно законным, по мнению главы федерации. Зато нелегитимным было присутствие Нерушкина, который входит в состав судейско-экспертной комиссии Судейского комитета и является судейским инспектором юношеского первенства АБФФ. По правилам, лица, которые связаны с судейством, не могут входить в состав ДК.

Из-за неправомочного состава участников решение дисциплинарного комитета по «делу Веремко» было отменено.

Но забавна здесь не частная ситуация с «делом Веремко». Дисциплинарный комитет – это ведь важный орган, который контролирует исполнение законов в белорусском футболе. А в итоге мы узнали, что он не смог уследить даже за собой...

БАТЭ обвинил сам себя в подлоге документов?

Ниже приведена довольно забавная цитата из мотивировочной части вердикта по «делу Веремко»: «Доводы представителей апеллянта о том, что указанное письмо было составлено 28.09.2017, Апелляционный комитет считает несостоятельными». Вообще, слово апеллянт означает сторону, которая подала апелляцию. Перед указанной цитатой это слово трижды однозначно относилось к БАТЭ.

Но вдруг оказывается, что борисовчане сами убеждали Апелляционный комитет в том, что составили письмо задним числом. Но им почему-то не поверили.

Очевидно, что в данной ситуации имеет место опечатка: авторы мотивировочной части имели в виду не БАТЭ. Но, на самом деле, это же мелочи. Не так давно кто-то в Доме футбола перепутал реквизиты, на которые Сергей Веремко должен был перечислить деньги, – и ничего.