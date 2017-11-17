У национальной системы спутниковой связи за $300 миллионов обнаружились проблемы 2 17.11.2017, 22:36

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О «проблемных вопросах» Совмин предпочел не говорить.

Постановлением Совмина от 16 ноября 2017 года № 856 создана межведомственная комиссия по рассмотрению проблемных вопросов использования национальной системы спутниковой связи и вещания Беларуси, ,передает tut.by.

Как сообщает пресс-служба правительства, межведомственная комиссия создана в целях эффективного использования национальной системы спутниковой связи и вещания в отраслях экономики, социальной сферы, а также в госорганах.

Среди основных ее задач — координация взаимодействия госорганов и организаций, заинтересованных в использовании системы спутниковой связи, рассмотрение проблемных вопросов, возникающих при организации и осуществлении интеграции системы спутниковой связи в систему связи и вещания страны, а также подготовка предложений об эффективном использовании ресурса системы спутниковой связи на внешнем рынке, говорится в сообщении.

Руководителями межведомственной комиссии назначены первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко и зампред Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. В ее состав вошли представители МВД, КГБ, Госпогранкомитета, «Белтелекома», Минэкономики, Мининформа и других ведомств, заинтересованных в использовании системы спутниковой связи.

Напомним, первый белорусский спутник связи Belintersat-1 отправился на орбиту 15 января 2016 года с китайского космодрома Сичан. Вскоре наземный комплекс управления Станьково посетил Лукашенко.

«Белинтерсат» предоставляет услуги связи, включая теле- и радиовещание, а также спутниковый интернет. Зона покрытия включит в себя территории Европы, Африки и Азии, в том числе 100% территории Беларуси.

Владелец спутника, как и всей национальной системы спутниковой связи и вещания Беларуси, — госпредприятие «Завод точной электромеханики».

Подрядчиком по строительству и выводу космического аппарата на орбиту выступила китайская промышленная корпорация «Великая стена». Сам спутник изготовлен в Китае, а ключевые элементы его полезной нагрузки поставлялись ведущими европейскими производителями.

Общая стоимость проекта — около 300 миллионов долларов. Срок окупаемости — немного больше десяти лет, полный срок эксплуатации спутника — 15 лет.