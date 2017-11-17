Facebook представил конкурента YouTube 1 17.11.2017, 22:59

Сможет ли новое приложение от Facebook составить конкуренцию популярному видеохостингу?

Facebook представила приложение Facebook for Creators, предназначенное для создания и редактирования видео. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Facebook for Creators - это новый веб-сайт, на котором создатели могут найти ресурсы и советы по созданию замечательных видео, общаться с поклонниками и расти на Facebook», - говорится в сообщении.

С помощью Live Creative Kit можно делать прямые трансляции, добавлять к ним введение и окончание, индивидуальные стикеры, которые зрители могут использовать для взаимодействия, и графические кадры для создания последовательного бренда.

Создатели обещают легкий доступ пользователя к аналитике страницы, видео и поклонников.

Также в Facebook Creator можно будет смотреть комментарии к видео из других соцсетей.

Сейчас приложение доступно в App Store.