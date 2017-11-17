Минчанка в США: Цены на Зыбицкой вызывают недоумение – как на Манхэттене 2 17.11.2017, 23:18

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Белоруска, уехавшая с мужем по Green Card, рассказала о жизни в США.

Пока Дональд Трамп мечтает изменить практику выдачи Green Card, кто-то меняет минские улочки на океан и небоскребы. Катя и Ваня уже третий год в Бруклине, пишет citydog.by.

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«МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО Я ВЫИГРАЛ ГРИН-КАРТУ. МОЖЕТ, ЭТО РАЗВОД?»

Мы даже не думали про Америку. Вместе жили, работали, делали ремонт – все, как у всех в Минске. Я никогда не хотела здесь оказаться. Теперь не хочу обратно.

Помню, как раздается звонок и ошарашенный Ваня заявляет: «Мне тут позвонили и сказали, что я выиграл грин-карту. Может это развод? Требуют денег». Оказалось, его мама заполнила анкеты для всей семьи через фирму посредников, и они каждую осень отправляли старые анкеты заново. Не задумываясь, что ты мог поменять адрес, фамилию, паспорт. Анкета Вани выиграла у него за спиной, а так как это бизнес по-белорусски, уникальный номер, необходимый для оформления документов, был заклеен, и за него просили немало денег.

Победитель лотереи может увезти с собой жену, даже если брак заключен после выигрыша. Но риск, что брак примут за фиктивный, остается. Мы были вместе уже 4 года, но это доказать невозможно, нам надо было срочно оформить наши отношения. В загсе мы попросили ближайшую дату. Ей оказалась пятница, 13-е. Мы пришли, расписались и поехали на работу. Не было свадьбы, платья, гостей. Зачем тратить деньги? Мои родители были шокированы.

Как раз совпало, что через несколько дней после свадьбы у меня был запланирован отпуск и поездка в Грецию. В одиночку.

«Вы едете в свадебное путешествие без мужа?» – участливо спросили в аэропорту, проверив паспорт.

КАК ДОКАЗАТЬ, ЧТО ЖЕНИЛИСЬ НЕ ФИКТИВНО

На интервью в посольстве США в Варшаве мы страшно стрессовали. Если у тебя что-то болит – зайди в интернет и поймешь, что умираешь. Свежий брак – и мы начитались на форуме жутких историй про отказы. Заметили мужчину с документом, как у нас, который уселся ждать своей очереди, не взяв номерка. Хотели подойти и подсказать, но вовремя поняли, что это подставной. Смотрел за всеми, слушал – как люди себя ведут, о чем разговаривают.

В конце беседы у окошка консула все резко повернулись ко мне: «Вы недавно поженились, как муж сделал вам предложение?» Готового ответа на вопрос у меня не было. Охватила паника – промолчу, и тогда точно не дадут визу.

Стою уже зеленого цвета и, чуть не плача, перехожу с английского на русский: «Мы собирались пожениться только через два года, делали ремонт, и тут Ваня выиграл. У меня не было романтического предложения – решили собирать на Америку. Он без меня никуда, и я без него никуда!» Даже консул смеялся – с таким жалостливым видом я все выпалила.

Визы одобрили. Дается полгода на то, чтобы въехать в страну. Но меня не отпускали с работы: «Выплачивай БГУ неустойку, что не отработала последние два месяца распределения!» Я училась и работала, чтобы еще платить три тысячи долларов?

В итоге мне закрыли оставшиеся пару месяцев отпусками и отработками. В конце мая мы улетели в Нью-Йорк.

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В Америке о 30 «квадратах» минской «однушки» поначалу можно даже не мечтать. Только на третий год мы переехали в отдельную квартиру со спальней.

Жилье, которое реально снять на первое время, – комната метров 12, где куча соседей и один туалет и ванная на всех. Коммунальный ад за 750 долларов в месяц. И комната считается большой – можно втиснуть односпальную кровать и еще один матрас на полу, тумбочку, комод и стул.

Маленькие студии стоят по 1250 долларов, и за эту стоимость это тоже отличный вариант. Что говорить, хозяйка нашей первой комнаты, маразматичная старуха Сима, даже каморку с одной кроватью и тумбочкой впритык к стенам умудрялась сдавать за 500 долларов.

Как и жилье, работу мы искали на «Крейгслисте». Не рассматривали варианты работы с русскими – иначе никогда хорошо не заговоришь по-английски. Через две недели мы уже вышли на работу.

Я устроилась в адвокатскую контору на Манхэттене за 10 долларов в час – сканировала документы, раскладывала бумажки по кейсам клиентов. Эти папки дико тяжелые, по сути физический труд. Когда я получила свой первый чек в 680 долларов за две недели работы по 8 часов в день, поняла, что так я далеко не продвинусь. Здесь один проездной на месяц стоит 130 долларов. Безлимитные звонки и интернет за двоих тоже выходит 130.

Тогда я стала работать больше – по 12 часов в день, и мой чек стал получше. Но какой нормальный человек столько работает? В десять вечера я только выходила из офиса, чтобы приехать и поспать в своей комнате.

Муж упаковывал дорогой парфюм, 11 долларов в час – это все самые низкооплачиваемые работы. Поэтому сразу пошел и получил права, чтобы работать водителем. Теперь у него два кабриолета BMW Z3 – их он любит больше, чем меня.

В каждом американском городе есть своя изюминка: в Цинциннати - это многочисленные граффити в каждом районе 🌈👩🏼‍🚀🌇#граффити#город#красиво#awesome#graffiti#bright#colorful#street#art#view#cool#painting#modern#style#bike#fun#rainbow#nice#cincinnati#beauty#exciting#vacation#instamoments#great#trip#ohio#onelove#travel#rest#vscogood Публикация от Kate (@kate.krutova) Июл 3 2017 в 8:07 PDT

ДАЖЕ ИДИОТ БЫ СПРАВИЛСЯ С ТАКОЙ РАБОТОЙ

Когда у мужа появились права, он занялся перевозкой тоненьких мраморных плит весом по несколько тонн. Тряский рабочий пикап на убитых дорогах Нью-Йорка – и такой хрупкий груз. Здесь на дорогах всегда пробки, в любое время суток, а службы просто не успевают чинить полотно. Впрочем, как и вывозить мусор.

Я начинала клерком в адвокатской конторе, потом стала менеджером клерков – двух парней, которые даже с такой дурацкой работой – перекладывать бумажки – не справлялись. Я приходила домой и ревела. Ну как так? По-моему, даже идиот бы справился со сканером. Однажды не выдержала и заявила, что не могу работать с ними. Мне сразу повысили зарплату до 14 долларов в час.

На офисной работе не заводится трудовая книжка – устные договоренности. Сфера услуг работает по лицензии. На стройках – нелегалы за кэш. Большинство наших девушек идут в официантки и получают в день столько, сколько я за неделю, потому что принято оставлять 15-20% чаевых. Или в девушки гоу-гоу по 300 долларов за ночь, или массажистками с элементами интима.

Мой красный диплом экономиста там можно выбросить, конечно; он никого не волнует, так – приятный бонус в моем резюме. Но люди с мозгами ценятся, их почему-то катастрофически не хватает. Сами американцы мыслят очень узко. Даже не знают сочетания Control+Alt+Delete – ждут сисадмина.

Толковых людей видно за километр. Но для ответственной работы нужен хороший английский. Важна не грамматика, а понимание разных акцентов. Теперь по-русски я говорю на трасянке, зато понимаю и китайский английский, и испанский английский, а когда смотрю фильм, сделанный в Великобритании, мне тоже кажется, что они говорят с акцентом.

Hooray! Warm week in New York! 🔆🌇😍 #nice#great#sunny#hot#may#warm#spring#time#enjoy#cool#weather#beautiful#big#city#amazing#street#view#nyc#architecture#skyscraper#bright#timessquare#style#live#instamoments#vsco#vscocam#nofilter#goodnight#newyork Публикация от Kate (@kate.krutova) Май 16 2017 в 8:48 PDT

«Я ИЗ БЕЛАРУСИ, У НАС КАЖДЫЙ ШКОЛЬНИК ЭТО УМЕЕТ!»

Мой первый босс орал и матерился всегда, по поводу и без. Работников оскорблял публично, специально для этого созывал остальных – послушать. Когда он заходил в офис, начинался ад. Однажды он был в такой ярости, что я просто взяла и ушла с работы, настолько это было унизительно. Это Америка – вчера у тебя была работа, а сегодня уже нет.

Я пошла в фирму, где работал муж. Мы помогали боссу поднимать бизнес с нуля. Дело прибрал к рукам его напарник, когда босс впервые на месяц поехал отдыхать в Грецию. Вернуть прежние позиции было непросто. Он стал задерживать платежи, задолжал нам пять тысяч долларов. Когда на счету меньше доллара, а завтра платить за жилье, понимаешь, что зависеть от одного работодателя вдвоем очень страшно.

Теперь работаю в ювелирной фирме, которую основали евреи. Здесь каждая национальность сама по себе – евреи селятся рядом, русские помогают русским, китайцы настроили чайнатаунов. У меня хороший офис, а я повидала разных – ходила на собеседования и в подвалах, и в гаражах. Мне платят больше, я могу работать по 8 часов, как когда-то в Беларуси.

Сейчас я правая рука босса, а начинала в фирме как человек, который хорошо владеет Excel. Это смешно, но тут нелегко найти специалиста и на эту должность. Неужели настолько слабая базовая школа? Или виновата зона комфорта – не надо думать, как закинуть музыку на айфон, чтобы не платить по два доллара за песню? Им проще заплатить.

Когда надо было поставить новую версию программ и за большие деньги вызывали специалиста, я предлагала: заплатите лучше мне, я все сделаю. Но на меня смотрели подозрительно и говорили: «Откуда ты все знаешь?» – «Я из Беларуси, у нас каждый школьник это умеет!»

ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ И ШТРАФЫ

Страховки на машину в Нью-Йорке дорогие, а мы как белорусы всегда стараемся сэкономить. Поэтому у моего мужа права Южной Каролины, и он числится резидентом этого штата. Здесь все привязано к адресу. Например, в штате Делавэр, где нет подоходного налога, муж одно время зарегистрировал фирму. У нас не было адреса, чтобы открыть там счет, но нам открыли, поверив, что мы только-только переезжаем!

Конечно, номера другого штата на улицах Нью-Йорка вызывают вопросы у полиции. К тому же муж любит погонять на своем спорткаре, и нас частенько останавливают. Сразу командуют: «Руки на панель! Оружие в машине есть?» Ведь в Южной Каролине разрешено ношение оружия.

На вопросы о правах ответ один: «Я к жене в гости приехал!» Ему тогда: «А вы знаете, что вы превысили скорость на 20-30 миль и подрезали машину на перекрестке?» Муж отвечает: «Да». – «А штраф хотите 500 долларов?» – «Нет, конечно, не хотим». Полицейские – мужчина и женщина – в тот раз были без радаров, поэтому весело подмигнули мне: «Это хороший парень?» – «Очень хороший, очень!» Полицейский обернулся к мужу: «Раз не хочешь платить штраф, тогда жене туфельки купишь новые!» – «И сумочку! Туфельки и сумочку, – подхватила его напарница. – Если в следующий раз мы тебя остановим и у жены не будет новых туфелек и сумочки, то просто так ты не отделаешься!»

Слабости мужа ❤️❤️❤️ С нами не соскучишься @krutovivan 😂👯🏎 #девочкитакиедевочки#любовь#семья#машина#family#onelove#husband#nice#lovely#red#bmw#sport#car#addicted#bestie#instagirls#awesome#night#photoshoot#brooklyn#beauty#style#street#scenery#cool#instamoments#goodnight#vscocam#picoftheday#mylife Публикация от Kate (@kate.krutova) Дек 29 2016 в 8:01 PST

КАК ОДЕВАЮТСЯ АМЕРИКАНКИ

Больше всех помешаны на красоте, конечно, наши и русские девушки. Даже переехав сюда, идут подкачать губы, а не уровень английского.

Здесь очень прикольная мода. Например, не завязывать шнурки, не застегивать ботильоны на молнию. И моя знакомая так слетала в Минск – ей в метро каждый второй сказал: «Девушка, вы забыли застегнуть!»

Когда я собиралась в Минск, мои давние подружки посоветовали подготовить модные луки и взять каблуки, ведь я уже отвыкла, что тут так принято. В Америке не носят макияж каждый день и не ездят на каблуках в метро. Мой муж вообще считает, что излишнее внимание к внешнему виду – от безделья. И тот, кто вкладывает столько усилий и времени в свой лук, склонен осуждать того, кто этого не делает.

А в Америке всем искренне плевать друг на друга. Каждый живет своей жизнью, и поэтому не надо прилагать много усилий.

КАКИЕ ОНИ, НЬЮЙОРКЦЫ

Небоскребы Нью-Йорка любят туристы, а нам не до этой красоты, мы видим изнанку. Я лучше на выходных отправлюсь путешествовать в другие штаты или на Ниагару. У меня большой отпуск в три недели, о котором другие только мечтают. Большинство фирм предоставят только недельный отпуск. Если болел, это отпуск, и даже государственные праздники включены в эту неделю. Здесь просто зарабатывают деньги.

Одна девушка, которая только приехала по грин-карте, была так удивлена видом огромной лужайки в Центральном парке в солнечный день. Везде тысячи людей, сесть негде, и все такие бездумные, счастливые. Так они пять дней пашут как проклятые, зато на выходных могут расслабиться.

Типичное американское утро в выходные ☕️🍩🌿 #goodmorning#explore#williamsburg#enjoy#weekend#coffee#time#relax#cozy#place#nice#cafe#view#awesome#summer#design#cool#decor#beauty#american#life#love#brooklyn#vsco#newyork#happy#rest#sweet#instamoments#nofilter Публикация от Kate (@kate.krutova) Авг 6 2017 в 6:34 PDT

Они привыкли к малому личному пространству, пробкам, толпам. Еду вчера на Манхэттен в метро, напротив меня сидят два безупречно одетых парня – белые воротнички. И тут заходит бомж и садится между ними. В зубах сигарета, в руках пакет мусора литров двести – все воняет. Они не подвинулись ни на сантиметр, их лица не дрогнули. Зато когда доехали до станции – половина вагона тихо встала и вышла.

Здесь всегда поинтересуются, как твои дела, но никому на самом деле это не интересно. Вздумаешь жаловаться и ныть – скажут «окей» и с досадой подумают, что зря с тобой заговорили.

Мне по-прежнему не хватает общения с думающими людьми, которые читают книги, а не обсуждают исключительно, кто с кем переспал. Я плохая подруга: бары, клубы, шмотки – хорошо, но про театр поговорить мне пока не с кем.

ЧТО Я СЕЙЧАС ДУМАЮ ПРО МИНСК

Я приезжала в Беларусь на 10 дней в прошлом году, и мне было страшно видеть, что стало с курсом валют. Цены на Зыбицкой вызывают недоумение – как на Манхэттене. Решила в следующий раз встречаться с родителями в Европе – лучше пусть они увидят мир.

У меня в Минске есть друзья, которые зарабатывают полторы-две тысячи долларов и могут комфортно жить в Беларуси со своими семьями. Зачем им та Америка? Она нужна тем, кто «был никем», а за океаном при вложении сил позволит себе более достойный уровень жизни даже без высокой квалификации. Ведь поездка в Европу или айфон стоит везде примерно одинаково, что в Беларуси, что в Америке, а разница в доходах очевидна.

В Беларуси выше Минска ты прыгнуть не можешь. А здесь не нравится Нью-Йорк – есть еще 49 штатов. Даже в маленьком городке ты будешь жить так же комфортно, разве что может быть скучно. А если получить американское высшее образование, то можно строить карьеру дальше.

При этом в Нью-Йорке многие полжизни живут в простом арендованном жилье, и это нормально. Перестаешь обращать внимание на ремонты, даже когда бываешь в гостях. Белый дуб или IKEA – без разницы. Здесь стираются эти понятия, и абсолютно не важно, где ты живешь. Ценности переключаются.