Видеофакт: Brutto приглашает на концерт в Киеве 17.11.2017, 23:30

Выступление известной белорусской группы состоится 18 ноября в клубе «Stereo Plaza».

5 октября начался большой тур группы BRUTTO, который прошел по 23 городам Украины и завершится концертом в Киеве. Выступление состоится 18 ноября в клубе "Stereo Plaza", передает РБК.

На концерте Сергей Михалок и группа BRUTTO представят новую концертную программу в поддержку своего третьего альбома "РОКІ".

В альбом вошло двенадцать песен на русском, украинском, белорусском и английском языках. Также в трек-лист музыканты включили две композиции из репертуара группы "Ляпис Трубецкой", лидером и идеологом которого был Сергей Михалок. Речь идет о песнях "Матрешка" и "Телевизор", оригинальные версии которых входят в студийный альбом "Матрешка" (2014 г.).

Выхода альбома "РОКІ" предшествовала премьера нескольких синглов. Это композиции "Черный обелиск", "Середнi вiки" та "Рокi".

Сочетание ярких пронзительных песен, безудержной энергии и харизмы лидера группы Михалка сплотили вокруг себя мыслящую молодую фан-базу #BRUTTONOSTRA. Фаны смогут не только впервые услышать песни из нового альбома "POKI" вживую, но и ворваться в слэм под проверенную мощь из музыкального арсенала BRUTTO.

Тур стал символичным для BRUTTO – 1 сентября группе исполнилось три года. За этот небольшой срок Сергей Михалок и его "Бригада Революционного Угара" записали три альбома, сняли 23 клипы, дали сотни концертов в Украине, Европе, США и Канаде, триумфально вернулись в Беларусь и покорили десятки рок-фестивалей, и среди них – самый большой фестиваль Восточной Европы Sziget.

Фото: BRUTTO (пресс-служба)

BRUTTO – больше чем музыкальная группа. Это философия, гражданская позиция и жизненный вектор. BRUTTO – музыкальный локомотив. Песни – его топливо и задор. Фаны – его сила и горячее сердце.

Дата: 18 ноября

Место: клуб "Stereo Plaza"

Адрес: пр-т Валерия Лобановского, 119

Начало: 19:00