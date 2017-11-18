Налоговая взялась за электронные кошельки белорусов 12 18.11.2017, 8:19

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Налоговики получили право приостанавливать операции по электронным кошелькам.

Это указано в постановлении №850 Совета министров.

Согласно документу, Министерству по налогам и сборам предоставлено право приостанавливать в случаях, установленных законодательными актами, операции плательщиков не только по их счетам, но и по электронным кошелькам в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, сообщается на Национальном правовом портале.

Кроме того, из обязанностей Министра по налогам и сборам исключено утверждение графиков проверок соблюдения в инспекциях МНС и государственных организациях, подчиненных МНС, порядка рассмотрения обращений.

Также в новой редакции изложено Приложение 1 «Территориальные органы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь».

Так, из перечня территориальных органов МНС исключены инспекции по Ганцевичскому, Жабинковскому, Ивановскому, Каменецкому, Ляховичскому, Малоритскому, Витебскому, Бешенковичскому, Браславскому, Верхнедвинскому, Брагинскому, Буда-Кошелевскому, Петриковскому, Дятловскому, Ивьевскому, Кореличскому, Копыльскому, Мядельскому, Узденскому и другим районам.