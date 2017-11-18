В Кремле утверждают, что Путина хотят «взорвать» 26 18.11.2017, 8:34

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Владимир Путин

Поступают десятки ложных звонков о взрывных устройствах на пути кортежа Владимира Путина.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в пятницу телефонные террористы совершили 60 звонков, сообщив о 50 взрывных устройствах на пути кортежа президента России в Санкт-Петербурге, сообщает агентство ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, звонки касались и взрывных устройств на объектах по соседству с теми местами, которые должен был посетить Путин. Песков подчеркнул, что ни одна угроза не подтвердилась.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что звонки совершались из-за рубежа.

Волна анонимных сообщений о минировании зданий прокатилась по России с 10 сентября. В результате были эвакуированы сотни общественных и административных зданий. Ни одно из сообщений об угрозах взрывов не подтвердилось. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).