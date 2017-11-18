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В Британии впервые за 650 лет хранить черный жезл будет женщина

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  • 18.11.2017, 8:39
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Королева Британии утвердила на роль герольдмейстера Палаты лордов в парламенте женщину.

Впервые за 650 лет существования должности герольдмейстера Палаты лордов в парламенте королева Британии утвердила на на этом посту женщину. Об этом сообщает пресс-служба Палаты лордов. 

"Сара Кларк назначена новым герольдмейстером. Она официально примет на себя обязанности и титул "Lady Usher of the Black Rod" в начале следующего года, заменив на посту действующего хранителя черного жезла Дэвида Лики, который покидает пост в конце этого года", - говорится в сообщении.  

Стоит отметить, что пост хранителя черного жезла существует в Британии с 1350 года. Герольдмейстер присутствует на всех заседаниях Палаты лордов и отвечает за соблюдение порядка. 

Также сказано, что герольдмейстер является старшим должностным лицом в Палате лордов и отвечает за управление открытием парламента, а также за другие государственные мероприятия. Самая важная обязанность человека, занимающего этот пост, - вызов Палаты общин, чтобы заслушать речь королевы вместе с Палатой лордов.


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