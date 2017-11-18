Станислав Шушкевич собирается встретить Новый год в Мексике 4 18.11.2017, 8:57

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Станислав Шушкевич

Первого руководителя независимой Беларуси пригласили кубинские бывшие политзаключенные.

- Сразу предупрежу тех, кого интересует, за чей счет банкет, - с улыбкой рассказывает «Народной воле» Станислав Шушкевич. - Все расходы берет на себя принимающая сторона.

В прошлом году мы с женой на Рождество и Новый год там уже побывали.

- А кто приглашает? Обычно ваши перемещении по миру связаны с командировками. Все знают, что Шушкевича различные университеты и общественные структуры приглашают в качестве спикера или почетного гостя. Но на Новый год вряд ли поедете работать...

- Вот это самый большый сюрприз! Когда я начал выяснять, почему меня приглашают в Мексику попировать и кто оплачивает поездку мне и жене, то, оказалось, дело вот в чем. В свое время я подписал письмо в защиту политических заключенных, теперь их выпустили из тюрьмы, и они вот так благодарят меня за мое неравнодушие к их судьбе.

- Заступились за политзаключенных Мексики?

- Кубы. Несколько лет назад была на Кубе такая ситуация, не один я писал письма ... Мексиканцы и "правые" кубинцы - большие друзья, они испаноязычные, плотно контактируют между собой. А меня часто приглашали в Мексику с лекциями. Общественный активист Фред Аляскинг, который руководил избирательным штабом президента Висенте Фокса, считает меня своим учителем. Одним словом, есть в Мексике такая компания, которая с уважением ко мне относится, которой я нравлюсь ...

- И что решили? Перелет до Мексики будет нелегкий...

- Сердце, конечно, не то, может, и надо было бы воздержаться, тем более что график в декабре насыщен. 13-го у меня доклад в Москве на Ельцин-форуме, 14-го уже должен быть в Киеве - там выступаю на Балтийско-Черноморском форуме бывших руководителей. 15 декабря - День рождения. А 24-го уже нужно лететь в Мексику. Билеты есть и, главное, желание. И жена - хоть и делает нейтральный вид, но я вижу, как ей все это нравится.

Где еще так прекрасно встретим Новый год ?! В прошлом году за столом нас было 12 человек, и "напраздновались" так, что выпили целую бутылку шампанского и неполную бутылку красного вина. Вот в такую компанию еду...