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В ночь с субботы на воскресенье могут не работать банковские карточки

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  • 18.11.2017, 9:22
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Причина - «технические работы».

«Банковский процессинговый центр» информирует о том, что «в целях повышения качества оказываемых услуг» 18 ноября 2017 года и 25 ноября 2017 года в период времени с 00:00 до 04:00 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе Центра.

В указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра.


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