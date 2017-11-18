Очередной «сюрприз» для бизнеса 9 18.11.2017, 11:24

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Налоговики хотят вернуть экономическое обоснование цен.

Правда, пока речь идет о сделках между взаимозависимыми лицами. Тем не менее новации могут сильно усложнить жизнь бизнесу, пишет газеты «Белорусы и рынок».

Изменения предусмотрены поправками в Общую часть Налогового кодекса (НК). В частности, появляется новая глава «Принципы определения цены на товары (работы, услуги) для целей налогообложения». В ней закрепляется понятие «контролируемые сделки», под которым понимают все сделки с взаимозависимыми лицами на сумму более 100 тыс. руб. (сумма учитывается нарастающим итогом в течение налогового периода). Кроме того, к контролируемым хотят отнести все сделки с недвижимым имуществом независимо от цены и состава контрагентов.

ИМНС будет контролировать такие сделки

Если выяснится, что цены сделок настолько отличались от рыночных, что это привело к ощутимому сокращению налоговой базы, субъект хозяйствования будет обязан доначислить налог на прибыль исходя из «справедливых» цен.

Чтобы проверить правильность определения налоговой базы, контролеры будут изучать итоги биржевых торгов, статистику внешней торговли, официальные данные органов госуправления. В расчет могут браться: сведения плательщиков о сделках, данные информационно-ценовых агентств, калькуляция себестоимости и другие сведения, имеющиеся в распоряжении налоговых органов.

Субъектов хозяйствования хотят обязать уведомлять налоговые органы о совершенных сделках, подпадающих под контроль: вносить сведения в электронный счет-фактуру, а также готовить экономическое обоснование примененной цены. При этом последнее должно опираться на серьезные аналитические выкладки и данные, которые зачастую трудно получить из общедоступных источников.

Опять снег на голову

Любопытно, что новая глава НК не была представлена на широкое обсуждение деловой общественности минувшим летом, когда стали известны остальные налоговые новации на 2018 год. Впервые тему открыто подняли лишь 10 ноября на заседании ОКС при Министерстве по налогам и сборам.

Налоговики заявляют, что новые требования кардинально не меняют условия работы в стране, просто назрела необходимость уточнить законодательство о трансфертном ценообразовании в соответствии с правоприменительной практикой, пожеланиями предприятий и мировыми трендами.

Более критичную точку зрения высказывают представители бизнес-союзов. По их мнению, новая глава все-таки несет существенные новации, хотя бы потому что появляется новый вид отчетности. Изменения в НК следовало бы вводить лишь с предварительным обсуждением. Сейчас бизнес вынужден реагировать в режиме цейтнота, сказал корреспонденту «БР» глава Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин.

«Это шаг против либерализации, в обратную сторону, — полагает собеседник. — Насколько реально предоставить информацию, которую требует налоговая? На мой взгляд, часть этих данных относится к коммерческой тайне контрагентов».

Больше волокиты и расходов

По мнению экспертов Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН), новые правила значительно увеличат нагрузку по администрированию, связанному с налогообложением. Директор, сопредседатель правления БСПН Жанна Тарасевич прогнозирует, что налоговые инспекции будут массово подвергать сомнению рыночную оценку недвижимости, проведенную оценщиками, и направлять запросы в БТИ для получения информации по аналогичным сделкам.

Головной боли может добавиться у менеджеров как частных, так и государственных компаний, которые стремятся избавиться от неликвидного и неэффективно используемого имущества. Любой дисконт в сделке может быть воспринят как попытка сократить налогооблагаемую базу с соответствующими последствиями.

Скорее всего, усилится поток запросов в таможенные органы, аккумулирующие информацию о внешнеторговых сделках. Если налоговики смогут получать данные бесплатно, то для субъектов хозяйствования, обязанных готовить экономическое обоснование цены, подобные запросы превратятся в дополнительные издержки.

Тем, кто пробует закрепиться на внешних рынках, отгружая в адрес собственной товаропроводящей сети продукцию по заниженным ценам, придется немало потрудиться, чтобы доказать налоговикам, что стратегия не связана со стремлением уйти от уплаты налогов в Беларуси.

«Мы возвращаемся к регулированию цен. Если раньше речь шла об обязательном обосновании и регистрации цен, то сейчас примерно то же самое надо будет делать по факту совершения сделки», — отмечает Жанна Тарасевич.

Спутали Google с малым бизнесом

Трендом последних лет стала глобальная борьба с компаниями, пробующими сократить налогооблагаемую базу посредством создания дочерних структур в офшорных зонах и других юрисдикциях с льготным налогообложением и продажи через эти структуры товаров и услуг по заниженным ценам. В частности, по Европе прокатилась волна громких дел: некоторым крупным компаниям пришлось уплатить многомиллионные штрафы за попытку оптимизировать налоги.

Белорусские налоговики апеллируют именно к этому международному опыту, при этом опускается одно весьма существенное различие. На Западе ужесточение правил трансфертного ценообразования коснулось транснациональных корпораций, а у нас — всех, кто что-то продал на сумму около 50 тыс. долларов. Подобные стандарты контроля явно не вписываются в мировой тренд.