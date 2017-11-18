В Витебске солдат пытался покончить с собой 10 18.11.2017, 11:28

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Вчера утром в Витебске в 103-й гвардейской воздушно-десантной бригаде солдат пытался покончить с собой, перерезав вены.

Эти сведения tut.by прокомментировал пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.

По его словам, в ночь с 16 на 17 ноября новобранец умышленно порезал себе руку. С этим случаем сейчас разбирается командование. Солдат приехал в часть всего два дня назад, из Могилева.

Факт пореза был немедленно вскрыт командованием воинской части, приняты меры по оказанию медицинской помощи. Жизни и здоровью пострадавшего угрозы нет. По итогам проверки будут приняты меры в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь, — отметил Владимир Макаров.

Свой поступок, по информации Минобороны, парень объяснил так: во время поездки из Могилева в Витебск будущие сослуживцы над ним насмехались.

Он предполагал, что такие действия продолжатся и в воинской части. Поэтому и решил подобным способом воздействовать на своих будущих сослуживцев, — рассказал пресс-секретарь Минобороны.

Сейчас солдат находится в воинской части.