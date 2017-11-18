Лукашенко: Я разбираюсь в теннисе и вижу ошибки белорусских теннисисток 44 18.11.2017, 12:01

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Правитель расстроен проигрышем теннисисток в финале Кубка федерации в Минске.

Об этом Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопрос одного из представителей трудового коллектива на заводе "БелДжи".

"Вы зацепили еще не зажившую рану, чувство досады у меня еще сохраняется, потому что я понимаю, что мы могли выиграть, но не выиграли", — цитирует Лукашенко tut.by.

"Мои эмоции очень сложные. Тем более я в свое время играл в теннис и немного играю, разбираюсь в этой игре. Я вижу досадные ошибки, которые мы допустили, особенно в последней парной игре. Мы вполне могли победить", — считает он.

В целом, как отметил Лукашенко, он доволен подготовкой белорусских теннисисток, которые, несмотря на свой юный возраст, уже показывают достойные результаты и могут противостоять лучшим спортсменкам мира.

"То, что наши девчушки оказали достойное сопротивление, это благодаря тому духу, который у них есть. А мы, мужики, вообще ничто. Мы очень плохо играем и в теннис, и в футбол, и в хоккей тоже никак начали играть. Поэтому вся надежда на эти хрупкие девичьи плечи легла", — заметил диктатор.

Лукашенко считает нужным поблагодарить белорусок за то, что привезли в Минск финал Кубка Федерации и встряхнули настроение людей.

"Прямо можем сказать, что все-таки они сыграли очень достойно. Но могли выиграть", — резюмировал президент.

Финал Кубка Федерации прошел в Минске 11 и 12 ноября. Белорусские теннисистки уступили своим американским соперницам со счетом 2-3.