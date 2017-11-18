Число летающих насекомых в Европе сократилось на 80% 15 18.11.2017, 13:23

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Обычными погодными явлениями этого не объяснить.

Общая биомасса летающих насекомых на планете сократилась за последние 28 лет на 76%.

Об этом свидетельствуют подсчеты ученых голландского Университета Неймегена, передает «Хайтек».

Насекомые, какими бы назойливыми или даже опасными они ни были, играют важную роль в экосистеме Земли, опыляя 80% диких растений и обеспечивая пищей 60% птиц. Проведенные ранее исследования показали повсеместную тенденцию к снижению разнообразия видов и количества насекомых, но тогда ученые обращали внимание на определенные виды или группы, а не на всю биомассу за заданный период.

Для того чтобы лучше понять серьезность проблемы и ее причины, ученый Каспар Хальманн и его коллеги измерили общую биомассу летающих насекомых при помощи ловушек Малеза — энтомологического оборудования, напоминающего палатку — которые были размещены в 63 заповедниках Германии на протяжении с 1989 года. И обнаружили, что за прошедшие 28 лет в среднем количество летающих насекомых снизилось на 76% (до 82% в середине лета). Эти данные совпадают с недавними открытиями о сокращении численности бабочек, пчел и мотыльков.

«Мы давно подозревали сокращение объема биомассы, но оказалось, что оно гораздо серьезнее, чем мы предполагали», — говорит Хальман.

Результаты исследования свидетельствуют, что изменение погоды, типа ландшафта и характеристик мест обитания не могут объяснить таких темпов исчезновения видов. Можно предположить, что имеют место какие-то масштабные климатические или агрокультурные факторы, которые еще предстоит изучить, считают ученые.