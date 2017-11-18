К Земле приближается огромный астероид Фаэтон 1 18.11.2017, 14:29

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Диаметр астероида составляет около пяти километров.

Всего через месяц астероид Фаэтон, диаметр которого составляет около пяти километров, приблизится на минимальное расстояние к нашей планете.

Специалисты, представляющие Астрономическое сообщество Балтийского федерального университета имени И. Канта представили видеоролик, на котором смоделировано сближение космического тела с Землей, пишет «МК».

В точке максимального сближения расстояние между Землёй и астероидом составит около десяти миллионов километров. В масштабах космоса это расстояние можно назвать совсем небольшим, но всё же это достаточно далеко, чтобы падения крупного небесного тела на Землю можно было не опасаться, считают специалисты. Если бы космическое тело таких размеров столкнулось с Землёй, последствия для человечества могли бы быть катастрофическими.

Фаэтон интересен крайне вытянутой орбитой, из-за которой в процессе своего движения вокруг Солнца он пересекает орбиты всех четырёх планет земной группы: Меркурия, Венеры, Земли Марса. В ходе движения он подходит очень близко к Солнцу, из-за чего и получил своё название. Фаэтон, в честь которого дано имя космическому телу является персонажем мифов Древней Греции, выпросившим у своего отца Гелиоса позволение править солнечной колесницей.

Специалисты считают, что в прошлом астероид был ещё крупнее, чем сейчас, однако регулярные сближения с Солнцем привели к тому, что от него откололось множество небольших фрагментов. Теперь небольшие астероиды в прошлом бывшие частью Фаэтона, сопровождают её, а некоторые из них ежегодно сгорают в атмосфере Земли — речь идёт о метеорном потоке Геминиды, ближайший максимум которого придётся на 13-14 декабря.