Лукашенко полностью контролируется кукловодами из Кремля 10 Юрий Карин

18.11.2017, 16:24

7,159

Украина должна ввести санкции против режима Лукашенко.

Задержание в Минске белорусскими спецслужбами Павла Шаройко, украинского журналиста и патриота Украины – очередное свидетельство того, что сегодняшние власти Беларуси ведут целенаправленную деятельность, направленную против суверенной Украины и ее граждан. Полностью копируя при этом многие из агрессивных действий, которые демонстрирует против Украины агрессор в лице Российской Федерации.

События последних месяцев свидетельствуют о том, что А.Лукашенко и все белорусское руководство более не пытаются скрывать свою роль сателлитов Москвы, полностью контролируемых кукловодами из Кремля. Проведение близ границ с Украиной белорусскими военными учений совместно с военнослужащими ВС РФ и под руководством агрессора в лице России, голосование в унисон с РФ против резолюции по Крыму в ООН, предоставление территории Беларуси для операций ФСБ РФ против украинских граждан (П.Гриб), а теперь и «самостоятельное» проведение спецоперации против украинского журналиста П.Шаройко – яркие тому свидетельства.

Мы, координаторы группы ИС, знакомы с П.Шаройко достаточно давно – учитывая, что заканчивали одну «альма-матер», где стали военными журналистами. Во время работы в Минске, после начала агрессии РФ против Украины, Павел всегда стремился освещать ситуацию объективно; всегда настаивал на том, что граждане Беларуси не видят врага в лице Украины, как бы не старалась российская пропаганда доказать обратное; что наши государства должны при любых условиях оставаться в добрососедских, дружеских отношениях, и развязанная Россией война не должна влиять на это партнерство.

Однако власти Беларуси, окончательно избрав курс на полное подчинение путинской клике, решили, что такая позиция украинского журналиста им «не подходит». Действуя в стиле НКВД-ФСБ, КГБ Беларуси арестовал Павла по «подозрению в шпионаже». Такие формулировки в арестах украинцев в РФ уже давно вызывают лишь недоумение и сомнения в умственных способностях представителей ФСБ РФ, однако белорусские коллеги (точнее, подчиненные) российских карателей без тени сомнения взяли на вооружение весь арсенал ФСБ.

Мы настойчиво просим от МИД Украины, правозащитных структур принять все меры к тому, чтобы вмешаться в ситуацию и освободить П.Шаройко.

Украине также необходимо рассмотреть со своей стороны, а также подать соответствующие предложения западным странам по вопросу о введении санкций против высшего руководства Беларуси, руководства Генштаба ВС РБ, КГБ РБ, ГРУ ГШ ВС РБ, МВД РБ в связи с соучастием и поддержкой агрессии РФ, преступлениями против граждан Украины и журналистов, а также в связи с регулярной контрабандой товаров в ОРДЛО через территорию РФ.

Юрий Карин, координатор группы «Информационное сопротивление», «Фейсбук»